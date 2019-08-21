حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

تحرير:محمد عودة ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

حريق المسجد الأقصى

في مثل هذا اليوم 21 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1969: تم إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان. وفي عام 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية بالسودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1919: بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بروندي.

وفي عام 1944: عقد اجتماع بين ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.وفي عام 1959: هاواي تصبح الولاية الأمريكية رقم 51.وفي عام 1983: مقتل زعيم المعارضة الفلبينية بنينو أكينو في مطار مانيلا بعد عودته إلى بلاده بعد عشرين عاما قضاها في المنفى.وفي عام 1991: لاتفيا