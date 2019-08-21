حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

تحرير:محمد عودة ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
حريق المسجد الأقصى
حريق المسجد الأقصى
في مثل هذا اليوم 21 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1969: تم إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان. وفي عام 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية بالسودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1919: بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بروندي.
وفي عام 1944: عقد اجتماع بين ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.وفي عام 1959: هاواي تصبح الولاية الأمريكية رقم 51.وفي عام 1983: مقتل زعيم المعارضة الفلبينية بنينو أكينو في مطار مانيلا بعد عودته إلى بلاده بعد عشرين عاما قضاها في المنفى.وفي عام 1991: لاتفيا
اقرأ المزيد
أضرار -معجون-الاسنان (2)

كيف تستخدمين معجون الأسنان لعلاج البشرة والشعر؟

يعتبر معجون الأسنان، أحد المكونات الأساسية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. لكن هناك العديد من الاستخدامات الأساسية لمعجون الأسنان، غير تنظيف الأسنان وتبييضها، أغلبها استخدامات تجميلية كالكريمات والماسكات. يمكن استخدام هذا العنصر المحلي الشائع للعديد من مشكلات الجمال، بدءًا من الجلد والشعر والشفاه، وما إلى ذلك، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. على الرغم من وجود عدة أنواع من معاجين الأسنان في السوق هذه الأيام، إلا أن معجون الأسنان الأبيض يعمل بشكل أفضل لأغراض التجميل.
بعوضة

في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبعوض في 20 أغسطس من كل عام، لزيادة الوعي حول الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض وكيفية الوقاية منها. أعلن تقرير منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن البعوض في جميع أنحاء العالم سنويًّا، حيث تجاوز 500 مليون شخص بسبب أمراض البعوض. تعد تلك الأمراض أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تقتل طفلا كل 30 ثانية و3 الآف طفل يوميًّا. وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم نحو 40% من سكان العالم في المناطق التي يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا التي تنقل عبر البعوض.
الاحتلال الإنجليزي

مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاحتلال الإنجليزي

مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم.. ولد الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم 14 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1874: ولد الزعيم مصطفى كامل. وفي عام 1929: تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين وهي التي تولت إدارة مشروع إقامة الدولة اليهودية. وفي عام 1947: باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح. وفي عام 1971: استقلال البحرين عن بريطانيا. وفي عام 1975: انقلاب عسكري في بنجلاديش يطيح بالرئيس مجيب الرحمن ويؤدي إلى اغتياله.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org