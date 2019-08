الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص

عمرو دياب ودينا الشربيني

فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.

View this post on Instagram الهضبه مولعها????????يوم تلات يالا مستنين فيديوهاتكم ?????? A post shared by Tamer Hussein (@tamerhusseinofficial) on Aug 20, 2019 at 5:52pm PDT كما حرص جمهور الهضبة على تهنئته بالنجاح التى حققته الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى. كما نشر الشاعر الغنائى