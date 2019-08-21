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الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.
View this post on Instagram الهضبه مولعها????????يوم تلات يالا مستنين فيديوهاتكم ?????? A post shared by Tamer Hussein (@tamerhusseinofficial) on Aug 20, 2019 at 5:52pm PDT كما حرص جمهور الهضبة على تهنئته بالنجاح التى حققته الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى. كما نشر الشاعر الغنائى
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إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".
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هيثم شاكر يتصدر iTunes بـ«معرفة قديمة»

تصدر الفنان هيثم شاكر بألبوم "معرفة قديمة" للمرة الثانية خلال 10 أيام، المركز الأول على تطبيق iTunes، كما تصدر "تريند تويتر" بعد أقل من يومين، وتضمن "تريند يوتيوب" 7 أغاني من الألبوم. وأطلق هيثم شاكر كليب أغنية "ماتوصنيش" التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يطرح 3 كليبات أخرى مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية. ويضم الألبوم 14 أغنية منها "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا".
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".
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عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
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عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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«بحبه».. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم «أنا غير»

طرح الفنان عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد لعام 2019، وهي "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي. وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، أنا متعود على طبعه أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهاعمل إيه.. نار نار، حبه ليا، نار نار، بعده عني نار نار، شاغلني ليل ونهار، بحبه وأحب عينيه تلاحقني، يجنني ويقلقني، بحبه وأنا باحلفله وعمره ما صدقني، بحبه حبيبي في كل حالاته، في سوء ظنه وحكاياته، هيعقل امتى حبيبي، وأنا واخد كل اهتماماته".
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