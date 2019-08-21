جريمة

«لواء الثورة وحبس صلاح عيسى» أبرز محاكمات الأربعاء

النائب البرلماني متهم باستغلال نفوذه كعضو فى مجلس النواب والمجلس التنفيذى بالإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" لمتهمين آخرين مقابل رشوة مليونى جنيه
تحرير:سماح عوض الله ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
النائب البرلماني صلاح عيسى
النائب البرلماني صلاح عيسى
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
تعد هذه القضية من كبرى قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية. أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب
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القبض-على-متهم

ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.
حبس-كلابشات

ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب معاق في الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديرى، الأربعاء، من ضبط 6 شباب، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.
مديرية أمن الشرقية

غضب في الشرقية بسبب الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة

حالة من الغضب، انتابت عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فى رد فعل على مقطع فيديو متداول لشاب من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرض لاعتداءات وحشية من قبل بعض الشباب. وبحسب ما هو متداول، قام مجموعة من الشباب، من قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، فى محافظة الشرقية، فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بالاعتداء على شاب من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ أقدموا على ضربه وركله بالأقدام في أماكن متفرقة من الجسد، بغرض التسلية من جانبهم ليس إلا، فيما قام أحدهم بالغناء وقت الاعتداء على المجني عليه، الذى دخل في نوبة صراخ وبكاء محاولًا استعطافهم دون مُجيب.
جثة-فتاة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
محاكمة لجين

«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
عبد-الرحيم-المسمارى

لسماع المرافعات.. تأجيل «الواحات» لـ18 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 18 من أغسطس الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدًا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
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