رياضة

رونالدو ينتقد جنون أسعار اللاعبين في الميركاتو

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أجرت محطة "TV1" البرتغالية، حوارًا مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، حيث تطرقت لرأيه حول الأموال الضخمة التي باتت تدفع في اللاعبين في سوق الانتقالات، وما إذا كان هؤلاء اللاعبون يستحقون تلك الأرقام أم لا، خاصة أن رونالدو كان في عام 2009 اللاعب الأغلي في العالم بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، قبل أن ينتقل الصيف الماضي من الريال إلى اليوفي مقابل 100 مليون يورو، وأجاب رونالدو: "من الصعب إجراء الحسابات في كرة القدم الحديثة، الأندية تراهن بشدة على المواهب، وأصبحت صناعة الكرة مختلفة".
وأضاف: "بعيدًا عن جواو فيليكس، أي لاعب من الممكن أن تصل قيمته إلى 100 مليون يورو دون القيام بأي شيء، هناك المزيد من الأموال في كرة القدم، يمكن شراء مدافع أو حارس مرمى مقابل 70 أو 80 مليون يورو، أنا لا أوافق على ذلك، ولكن هذا هو العالم الذي نعيش به وعلينا احترامه". وتطرق رونالدو للحديث عن رد فعل ابنه
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ساديو ماني

في 373 يوما.. أرقام ماني تظهر أهميته لليفر والسنغال

تظهر الأرقام الاستثنائية التي قدمها ساديو ماني على مدار الأيام الـ373 الماضية، مدى أهميته لكل من ليفربول ومنتخب السنغال، حيث شارك لاعب ساوثهامبتون السابق في 63 مباراة في تلك الفترة بداية من الفوز على وست هام برباعية نظيفة يوم 12 أغسطس من عام 2018، وأنهى موسم 2018- 2019 مسجلًا 26 هدفًا وصنع 5 أهداف في 50 مباراة، وبعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، شارك مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف.
سمير عثمان

سمير عثمان: سأتحمل الضغوط.. وعملي في الأهلي ليس عبئا

دافع سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نفسه ردا على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بسبب عمله السابق في قناة النادي الأهلي كمحلل تحكيمي. وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «اللعيب»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إنه يهدف لتطبيق العدالة بين الحكام، حتى يمكنه مطالبتهم بالعدالة في المباريات، إلى جانب تواجد حكام على مستوى الحدث في جميع المباريات، وتصعيد من حكمين لثلاث حكام في الدوري الممتاز، على أن يكونوا مؤهلين بعد سنوات قليلة للقائمة الدولية.
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دونجا: لاعبو المنتخب كانوا منعزلين باستثناء صلاح

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، والمنتخب الوطني، أن أزمة فندق إقامة المنتخب كانت موجودة بالفعل فقط لدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لكن الأمور كانت على مايرام لدى بقية اللاعبين نظرا للانعزال عن أي تواجد جماهيري، ولم تحدث أية مضايقات. وأوضح دونجا، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «mbc مصر»، أن رواد فندق الإقامة كانوا يحرصون طوال الوقت على التقاط الصور مع محمد صلاح، فور علمهم بتواجد بعثة منتخب مصر لأنه نجم كبير بكل تأكيد.
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بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
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