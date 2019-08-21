رونالدو ينتقد جنون أسعار اللاعبين في الميركاتو

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

كريستيانو رونالدو

أجرت محطة "TV1" البرتغالية، حوارًا مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، حيث تطرقت لرأيه حول الأموال الضخمة التي باتت تدفع في اللاعبين في سوق الانتقالات، وما إذا كان هؤلاء اللاعبون يستحقون تلك الأرقام أم لا، خاصة أن رونالدو كان في عام 2009 اللاعب الأغلي في العالم بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، قبل أن ينتقل الصيف الماضي من الريال إلى اليوفي مقابل 100 مليون يورو، وأجاب رونالدو: "من الصعب إجراء الحسابات في كرة القدم الحديثة، الأندية تراهن بشدة على المواهب، وأصبحت صناعة الكرة مختلفة".

وأضاف: "بعيدًا عن جواو فيليكس، أي لاعب من الممكن أن تصل قيمته إلى 100 مليون يورو دون القيام بأي شيء، هناك المزيد من الأموال في كرة القدم، يمكن شراء مدافع أو حارس مرمى مقابل 70 أو 80 مليون يورو، أنا لا أوافق على ذلك، ولكن هذا هو العالم الذي نعيش به وعلينا احترامه". وتطرق رونالدو للحديث عن رد فعل ابنه

وأضاف: "بعيدًا عن جواو فيليكس، أي لاعب من الممكن أن تصل قيمته إلى 100 مليون يورو دون القيام بأي شيء، هناك المزيد من الأموال في كرة القدم، يمكن شراء مدافع أو حارس مرمى مقابل 70 أو 80 مليون يورو، أنا لا أوافق على ذلك، ولكن هذا هو العالم الذي نعيش به وعلينا احترامه".



وتطرق رونالدو للحديث عن رد فعل ابنه عن مشاهدة المكان الذي عاش به كريستيانو صغيرًا في ماديرا، حينما ذهبا معًا إلى غرفته في ماديرا.



"التف إلي ابني وقال لي، أبي هل كنت تعيش هنا، كان من المثير إخباره بالمكان الذي نشأت به، ومشاهدة الأشخاص الذين نشأت إلى جوارهم، كان من الهام أن يرى أن تلك الأموال لا تأتي إلا بالعمل الجاد والكثير من التضحيات".