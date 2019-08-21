سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف الإمارات: إعلان «السيادي» السوداني.. وإدلب تشتعل

الصحف تناولت تطلع السودانيين اليوم إلى أداء المجلس السيادي اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء المرحلة الانتقالية وانتهاء أشهر من الاحتجاجات والتظاهرات.
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدر الإعلان عن التشكيل النهائي للمجلس السيادي في السودان، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، واستعرضت أيضا تطورات الأوضاع في سوريا إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. وتحت عنوان "العسكري السوداني يتسلم ترشيحات "التغيير" لـ"السيادي""، أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس، أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، بينما أدت نعمات عبد الله خير القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للقضاء بعد توافق المجلس وقوى التغيير عليها.
وكشف الكباشي عن صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري في وقت متأخر من ليل أمس، ونفى وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير. وأوضحت صحيفة "البيان" أن تشكيل مجلس السيادة يعني حل المجلس العسكري، في أعقاب
اقرأ المزيد
نساء سعوديات - أرشيفية

بمرسوم ملكي.. السعودية ترفع قيود السفر عن النساء

بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن 21 باستخراج جواز سفر، والسفر خارج المملكة دون إذن من ولي الأمر. وبحسب «BBC»، قالت وزارة الخارجية إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الـ21، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن. وأضافت «BBC» أنه حتى الآن، كان على المرأة السعودية الحصول على إذن ولي أمرها سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا أرادت السفر أو الحصول على أي وثائق رسمية.
عبد-الفتاح-البرهان

تعرف على اختصاصات وصلاحيات المجلس السيادي بالسودان

حددت "الوثيقة الدستورية"، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" الذي أعلن تشكيله اليوم. ويتكون المجلس من 5 عسكريين اختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين اختارتهم "الحرية والتغيير"، والعضو الحادي عشر اختيرت بالتوافق. وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وضم في عضويته، من العسكريين الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر،
عبدالفتاح-البرهان

بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد. وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر". أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".
مظاهرات في السودان

نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيسا للقضاء في السودان

قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد. وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير. ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.
الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
السودان (1)

أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة. ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org