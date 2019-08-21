رياضة

في 373 يوما.. أرقام ماني تظهر أهميته لليفر والسنغال

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
تظهر الأرقام الاستثنائية التي قدمها ساديو ماني على مدار الأيام الـ373 الماضية، مدى أهميته لكل من ليفربول ومنتخب السنغال، حيث شارك لاعب ساوثهامبتون السابق في 63 مباراة في تلك الفترة بداية من الفوز على وست هام برباعية نظيفة يوم 12 أغسطس من عام 2018، وأنهى موسم 2018- 2019 مسجلًا 26 هدفًا وصنع 5 أهداف في 50 مباراة، وبعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، شارك مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف.
وسجل ماني 3 أهداف في تلك البطولة، ومن ثم شارك بعد نهايتها بـ21 يومًا فقط في أول مباراة في الموسم الجديد 2019- 2020، وقاد ليفربول للفوز بلقب السوبر الاوروبي على حساب تشيلسي بتسجيل هدفين في تلك المباراة. كما سجل ماني هدفًا حاسمًا في فوز ليفربول في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي على ساوثهامبتون بنتيجة
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دانييلي دي روسي

دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".
إنيستا

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
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جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
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محمد-صلاح.

صلاح: مستعد لخسارة لقب الهداف مقابل التتويج بالدورى

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، أنه على اتم الاستعداد للتضحية بلقب هداف الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، مقابل أن يتوج الريدز بالدورى، مشيرا إلى أنه لن ينزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، في حالة تتويج ليفربول بالبريميرليج. وقال محمد صلاح خلال حوار له مع شبكة "سى إن إن": "بالطبع، أرغب في الحصول على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، لكن فوز ليفربول بالألقاب يأتي فى المقام الأول، خاصة إذا كان ذلك اللقب هو البريميرليج".
ليفربول

ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، سجل ساديو مانى هدف التقدم للريدز، وضاعف فيرمينو النتيجة للضيوف، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لأصحاب الأرض، ليرفع رفقاء صلاح رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا في المقابل فشل ساوثهامتون في الحصول على أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي.
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صلاح في مواجهة شباكه المفضلة بالدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل ليفربول إلى ملعب سانت ميريز لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل الليفر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما لا يملك ساوثهامبتون أي رصيد من النقاط في المركز الـ17، وخسر ساوثهامبتون آخر 4 مباريات في الدوري أمام ليفربول، واهتزت شباكه في تلك المواجهات بـ11 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يخسر الليفر في آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام ساوثهامبتون، ولكن خسر الليفر أمام ساوثهامبتون 3 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة يورجين كلوب.
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محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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