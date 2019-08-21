في 373 يوما.. أرقام ماني تظهر أهميته لليفر والسنغال

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

ساديو ماني

تظهر الأرقام الاستثنائية التي قدمها ساديو ماني على مدار الأيام الـ373 الماضية، مدى أهميته لكل من ليفربول ومنتخب السنغال، حيث شارك لاعب ساوثهامبتون السابق في 63 مباراة في تلك الفترة بداية من الفوز على وست هام برباعية نظيفة يوم 12 أغسطس من عام 2018، وأنهى موسم 2018- 2019 مسجلًا 26 هدفًا وصنع 5 أهداف في 50 مباراة، وبعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، شارك مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف.

وسجل ماني 3 أهداف في تلك البطولة، ومن ثم شارك بعد نهايتها بـ21 يومًا فقط في أول مباراة في الموسم الجديد 2019- 2020، وقاد ليفربول للفوز بلقب السوبر الاوروبي على حساب تشيلسي بتسجيل هدفين في تلك المباراة. كما سجل ماني هدفًا حاسمًا في فوز ليفربول في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي على ساوثهامبتون بنتيجة

وسجل ماني 3 أهداف في تلك البطولة، ومن ثم شارك بعد نهايتها بـ21 يومًا فقط في أول مباراة في الموسم الجديد 2019- 2020، وقاد ليفربول للفوز بلقب السوبر الاوروبي على حساب تشيلسي بتسجيل هدفين في تلك المباراة.



كما سجل ماني هدفًا حاسمًا في فوز ليفربول في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، وسجل ماني 20 هدفًا للريدز في عام 2019، ليصبح هداف الريدز في ذلك العام متفوقًا على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي سجل 12 هدفًا، وعلى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل 8 أهداف.



ويعد ماني أيضًا هداف الدوري الإنجليزي في 2019 برصيد 15 هدفًا دون تسجيل أي ركلة جزاء، ويأتي من بعده سيرجيو أجويرو بـ14 هدفًا وكل من رحيم سترلينج وجيمي فاردي برصيد 12 هدفًا.