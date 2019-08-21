7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

عمرو يوسف حسن الجنايني الشهير بعمرو الجنايني من مواليد 25 أكتوبر 1964 متزوج ولديه ثلاثة أبناء «إنجى ويوسف وفرح» وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

عمرو الجنايني

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.

وفيما يلي نستعرض 7 معلومات عن الجنايني: 1- عمرو يوسف حسن الجنايني، الشهير بعمرو الجنايني، من مواليد 25 أكتوبر عام 1964، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، هم إنجى ويوسف وفرح، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام 1985. 2- التحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 فى منصب مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات