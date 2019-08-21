7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت
عمرو يوسف حسن الجنايني الشهير بعمرو الجنايني من مواليد 25 أكتوبر 1964 متزوج ولديه ثلاثة أبناء «إنجى ويوسف وفرح» وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
عمرو الجنايني
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
وفيما يلي نستعرض 7 معلومات عن الجنايني:
1- عمرو يوسف حسن الجنايني، الشهير بعمرو الجنايني، من مواليد 25 أكتوبر عام 1964، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، هم إنجى ويوسف وفرح، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام 1985.
2- التحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 فى منصب مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات
وفيما يلي نستعرض 7 معلومات عن الجنايني:
1- عمرو يوسف حسن الجنايني، الشهير بعمرو الجنايني، من مواليد 25 أكتوبر عام 1964، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، هم إنجى ويوسف وفرح، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام 1985.
2- التحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 فى منصب مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية، ليتقلد بعد ذلك أيضاً منصب مدير عام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية منذ عام 2010، وصولاً إلى منصبه الحالى كرئيس تنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك.
3- عمرو الجناينى رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون، ورئيس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات كل من شركة سى آى كابيتال هولدينج، والشركة المصرية للاتصالات من ذوى الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
4- عمرو الجناينى هو الرئيس الشرفى للاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية (ICA) والرئيس الشرفى ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية (ACI).
5- تقلد عمرو الجناينى العديد من المناصب رفيعة المستوى، ومن ضمنها رئيس مجلس إدارة شركة التجارى الدولى للسمسرة، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوى الخبرة، عضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International)، وعضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتامين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة فى الأوراق المالية.
6- قبل انضمامه للبنك التجارى الدولى عمل الجناينى بالبنك المصرى المتحد فى منصب مدير عام سوق المال والمراسلين، وكذلك رئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.
7- عمل عمرو الجنايني في المجال الرياضي عضوًا لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة من 2006 إلى 2013، كما عمل الجنايني عضوًا في شركة مصر للمقاصة التي انبثق منها نادي مصر للمقاصة.
يشار إلى أن عمرو الجنايني، قال إنه ليس في خصومة مع الأهلي، وإن بعض التغريدات والتدوينات التي كتبها في السابق، بها تأتي "على سبيل الدعابة فقط"، وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن عدلي القيعي مستشار التسويق بالأهلي، صديق شخصي له، وأهلاوي متعصب، ومع ذلك تم تعيينه في اتحاد الكرة من قبل، فالمهم أن يكون هناك فصل بين التشجيع والعمل.
وأكد الجنايني، أن مهمته تتلخص في إصلاح حال الكرة المصرية خلال الفترة التي سيقضيها، وسيكون من ضمن أولوياته تعديل لائحة الاتحاد، وشدد على أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب، سيكون وطنيًا، وعلى مستوى عال، لتحقيق طموحات الجماهير.
وأوضح عمرو الجنايني، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي، وعن انتمائه لنادي الزمالك، أشار إلى أن هدفه هو تحقيق العدل بين الجميع، وأنه اعتاد على النجاح منذ أكثر من 30 عاما، وسيسعي لإدارة الكرة المصرية بالشكل المرضي لكل الأطراف.
وكشف عمرو الجنايني أن هناك رغبة لدى اللجنة لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري، مضيفا: «نعلم أن تكلفتها مرتفعة لكننا سنسعى لتوفير شركة راعية تتحمل تكاليفها ليتم إدخالها في مصر لتطوير منظومة التحكيم».