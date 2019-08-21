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فيسبوك تحمي مستخدميها بإطلاق "off-Facebook activity"

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
خاصية جديدة في فيسبوك
خاصية جديدة في فيسبوك
لم تتوقف فيسبوك عن طرح مميزاتها الجديدة في ساحة منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر تنافسًا في الآونة الأخيرة، فبعد أن سمعنا أن شركة مايكروسوفت قامت بإصدار خاصية جديدة تتعلق بالتصنت على مستخدمي skype، قامت شركة فيسبوك بإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحماية بيانات مستخدميها وخصوصياتهم، تتمثل في "مسح سجل المتصفح"، أي تمنح المسستخدمين خاصية مسح السجل الخاص بهم، بما في ذلك المواقع التي دخلوا عليها، كما أنها تتيح لهم بعض المميزات الأخرى، نقلًا عن "nbc12.com".
أطلقت فيسبوك خاصية جديدة تسمى “Off-Facebook Activity"، يستطيع المستخدمون من خلالها رؤية ملخص صغير عما قاموا به من عمليات بحث، والمواقع التي قاموا بزيارتها، وكلمات البحث أيضًا، وليس ذلك فقط، بل مكنتهم من مسح السجل الخاص بهم، وفصل "حساب "فيسبوك" عن المواقع التي يقومون بزيارتها، دعنا نقول إنها تشبه
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