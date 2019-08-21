سان جيرمان يرفض العرض الأول لبرشلونة لضم نيمار

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

نيمار

لا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نجمه البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة لضم النجم البرازيلي، ويبدو أن العملاق الكتالوني لا يجد أي حل في ضم نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، وبدأ بتقدم بعرض لضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد يتيح للعملاق الكتالوني ضم اللاعب بصورة نهائية الصيف المقبل، مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويقدر باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي بـ250 مليون يورو، ويرغب في الحصول على ضمانات من برشلونة، بأن البرسا سيفعل شرط الشراء في حال تم التوصل إلى اتفاق. وأي التزام من قبل برشلونة بالشراء، سيعقد الأمور الخاصة بميزانية الفريق، حيث أنفق البرسا هذا الصيف الكثير من الأموال في التعاقد مع كل من أنطوان جريزمان

ويقدر باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي بـ250 مليون يورو، ويرغب في الحصول على ضمانات من برشلونة، بأن البرسا سيفعل شرط الشراء في حال تم التوصل إلى اتفاق.



وأي التزام من قبل برشلونة بالشراء، سيعقد الأمور الخاصة بميزانية الفريق، حيث أنفق البرسا هذا الصيف الكثير من الأموال في التعاقد مع كل من أنطوان جريزمان وفرينيكي دي يونج، وسيكون من الصعب على العملاق الكتالوني إيجاد التوازن بين الإنفاق والعائدات.



ويرغب باريس سان جيرمان في الحصول على الأموال لإعادة الاستثمار في قائمة الفريق، وإذا لم يحصل على الضمانات، فلن يوافق على إتمام الصفقة.



وينتظر ريال مدريد الخطوة التالية من برشلونة، كما يترقب يوفنتوس الوضع أيضًا لرغبته في ضم نيمار في صفقة تبادلية تشمل تواجد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.