القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

المهرجان القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.

وفى الثامنة يقام عرض "كعب عالي" للمخرج محمد الطايع بمسرح البالون، وتعرض مسرحية "بهية" على مسرح الجمهورية للمخرج كريم بدير في تمام الساعة الثامنة والنصف، وفي نفس الموعد يقام عرض "سويسيور" للمخرج محمد ذكي على مسرح السلام. يذكر أن هناك عددا من الفنانين حرصوا على حضور افتتاح المهرجان أبرزهم محمود حميدة،