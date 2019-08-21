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القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
وفى الثامنة يقام عرض "كعب عالي" للمخرج محمد الطايع بمسرح البالون، وتعرض مسرحية "بهية" على مسرح الجمهورية للمخرج كريم بدير في تمام الساعة الثامنة والنصف، وفي نفس الموعد يقام عرض "سويسيور" للمخرج محمد ذكي على مسرح السلام. يذكر أن هناك عددا من الفنانين حرصوا على حضور افتتاح المهرجان أبرزهم محمود حميدة،
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صلاح عبد الله عن أبطال اليد: يستاهلوا مكافآت مادية

شارك الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا لتكريم أبطال كأس العالم للناشئين في كرة اليد، اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. وكتب صلاح عبد الله، معلقا على تلك الصور: "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعًا يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين".
الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
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الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
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