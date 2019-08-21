سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
ناقلة نفط - أرشيفية
ناقلة نفط - أرشيفية
تعطلت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت اليوم أن وضعها آمن وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الإصلاحات جارية، وأوضح أكبر جابال أميلي المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية الحكومية، أن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير"، وفقا لسكاي نيوز، التي أشارت إلى أنه رغم امتلاك إيران لأسطول كبير من الناقلات على مستوى العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.
وأفادت قناة "العربية" أن سفينة النفط الإيرانية ”HELM"، تعرضت لخلل فني في مياه البحر الأحمر، منذ صباح يوم أمس، لافتة إلى أن مصادر أكدت لها، أن السفينة الإيرانية لم تطلب نداء استغاثة من الدول القريبة، رغم مضيها يوما كاملا في عرض البحر دون تحرك.وتعاني منطقة الخليج من أزمة بدأت تنعكس على حركة الملاحة في
اقرأ المزيد
جوزيبي-كونتي

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق من اليوم، بعد خلافات مع أعضاء التحالف. ويأتي قرار رئيس الوزراء الإيطالي بعد قرار حزب "الرابطة" الحاكم، بالتصويت على قرار بسحب الثقة من التحالف الحاكم أمام البرلمان. وقال كونتي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب قرار حزب "الرابطة" إنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء.
البريكست

الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البحث عن حلول جديدة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد التقارير التي تحذر من تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. حيث قام جونسون بأول محاولة علنية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق "البريكست"، وأرسل رسالة إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، قال فيها إنه يريد استبدال أحكام الخطة البديلة للحدود الأيرلندية في اتفاقية "البريكست"، "بالتزام قانوني" بعدم بناء حدود صلبة أو إجراء عمليات تفتيش بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي الحدود الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
قناص

بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا تهدد سوريا بعد قصف رتل عسكري: تلعبون بالنار

بعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رسالة تهديد إلى سوريا، قائلاً: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار"، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة، وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".
اقرأ المزيد من الأخبار
حسن-روحانى

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
ناقلة-نفط (1)

إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (1)

أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org