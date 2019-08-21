دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

ناقلة نفط - أرشيفية

تعطلت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت اليوم أن وضعها آمن وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الإصلاحات جارية، وأوضح أكبر جابال أميلي المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية الحكومية، أن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير"، وفقا لسكاي نيوز، التي أشارت إلى أنه رغم امتلاك إيران لأسطول كبير من الناقلات على مستوى العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأفادت قناة "العربية" أن سفينة النفط الإيرانية ”HELM"، تعرضت لخلل فني في مياه البحر الأحمر، منذ صباح يوم أمس، لافتة إلى أن مصادر أكدت لها، أن السفينة الإيرانية لم تطلب نداء استغاثة من الدول القريبة، رغم مضيها يوما كاملا في عرض البحر دون تحرك.وتعاني منطقة الخليج من أزمة بدأت تنعكس على حركة الملاحة في