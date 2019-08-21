منهم مروة ناجي.. تعرف على حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

محكى القلعة

تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا بصحبة فرقتها الموسيقية،فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق الحفل فقرة للمطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين فى الثامنة مساء ويقدم باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، "سحب رمشه" و"جميل وأسمر"، "طاير يا هوى"، "لامونى الناس"، "كعب الغزال"، "بهية"، ويليه فى التاسعة عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية ويقدموا أشهر استعراضاتهم التي اشتهرت بها.

الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا). كما