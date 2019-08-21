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منهم مروة ناجي.. تعرف على حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
محكى القلعة
محكى القلعة
تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا بصحبة فرقتها الموسيقية،فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق الحفل فقرة للمطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين فى الثامنة مساء ويقدم باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، "سحب رمشه" و"جميل وأسمر"، "طاير يا هوى"، "لامونى الناس"، "كعب الغزال"، "بهية"، ويليه فى التاسعة عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية ويقدموا أشهر استعراضاتهم التي اشتهرت بها.
الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا). كما
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الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.
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إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".
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مسار إجباري ومحمد محسن يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق حفل محسن فقرة غنائية يقدمها فريق مسار إجباري. افتتحت فعاليات المهرجان منذ يومين وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.
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محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
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