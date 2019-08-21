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مدبولي يلتقي رؤساء شركات الميكروباصات لبحث «التحويل للغاز»

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة لـ"الميكروباصات والميني باص"؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
وحضر الاجتماع كل من "المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس وائل عمّار رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، وعدد من رؤساء وممثلي أبرز الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات في مصر.‏‎وقال الدكتور مصطفى مدبولي،
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رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي بالسودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، على أن يؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا من المدنيين و5 من العسكريين، القسم الدستوري في وقت لاحق أمام البرهان، يأتي ذلك بعدما أعلن الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي، موضحا أن أعضاء المجلس سيؤدون القسم أمام رئيسه، على أن يتم تعيين رئيس الوزراء في نفس اليوم، بحسب سكاي نيوز.
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5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
عيش-مخابز

حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.
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الأرصاد: طقس اليوم رطب حار.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
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قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

وزير البترول: تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي سنويا

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار حاليا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي– بنزين)، من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا بزيادة على العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة. وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين، وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي، خاصة الغاز الطبيعي.
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