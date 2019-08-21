مصرع 3 من أسرة واحدة عقب عودتهم من الحج ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

تصادم - أرشيفية

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف عقب عودتهم من مناسك الحج وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الثلاثة جثث من أسرة واحدة وهم "خليفه.م.ر" 68 سنة، وزوجته "سعاد.ع.ش"، 62 سنة، ونجلهما "مصطفي"، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، وجميعهم مقيمون بمركز ببا جنوب المحافظة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.

كما نقلت سيارات الإسعاف مصاب آخر "فاقدًا للوعي مجهول الاسم ولم يستدل على بياناته" مصابا بإشتباه ما بعد الإرتجاج إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.كانت وزارة النقل للمساهمة فى الشبكة القومية للطرق،