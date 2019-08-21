جريمة

مصرع 3 من أسرة واحدة عقب عودتهم من الحج ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف عقب عودتهم من مناسك الحج وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الثلاثة جثث من أسرة واحدة وهم "خليفه.م.ر" 68 سنة، وزوجته "سعاد.ع.ش"، 62 سنة، ونجلهما "مصطفي"، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، وجميعهم مقيمون بمركز ببا جنوب المحافظة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.
كما نقلت سيارات الإسعاف مصاب آخر "فاقدًا للوعي مجهول الاسم ولم يستدل على بياناته" مصابا بإشتباه ما بعد الإرتجاج  إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.كانت وزارة النقل للمساهمة فى الشبكة القومية للطرق،
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
النائب-صلاح-عيسى

«لواء الثورة وحبس صلاح عيسى» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
القبض-على-متهم

ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
نقل مصابين - أرشيفية

بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم على مقربة من مبنى الديوان العام للمحافظة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية في شارع 23 يوليو، بجوار ديوان عام المحافظة، وأسفر عن وقوع 6 مصابين.
انقلاب-سيارة

انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة في ترعة بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بإصابات بالغة وكسور متفرقة بسبب حادث انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة على طريق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة قرية كفر الترعة القديم التابعة لدائرة المركز، وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لانتشالهم وتوصيلهم إلى مستشفى شربين المركزي.
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