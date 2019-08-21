رياضة

التشكيل الكامل لجهاز الزمالك الفني بقيادة ميتشو

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
ميتشو
ميتشو
استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم مواطنه دوسان ستيانوفيتش، في منصب المدرب العام، كما أنه أخطر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ضم مومير كيريتش في منصب مدرب حراس المرمى، وجاء ذلك بعدما قدم مرتضى منصور، ميتشو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، داخل مقر النادي، وأعلنه رسميًا مديرًا فنيا للزمالك لمدة موسم، وتم صرف مقدم التعاقد له، ووضع شرط جزائي بدفع قيمة شهرين، مع وجود 3 أفراد معه في الجهاز المعاون ما بين مدرب مساعد، ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى.
وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك مكون من ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» مديرًا فنيًا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له، ومومير كيريتش مدربًا لحراس المرمى، وأيمن عبد العزيز مدربًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني إنطونيو مدربًا للأحمال. وبدأ ميتشو، مهام عمله رسميًّا مع الفريق أمس،
اقرأ المزيد
دانييلي دي روسي

دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".
إنيستا

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
جواو-فيليكس‎ (1)

جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميتشو 3

ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أيمن طاهر: مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة أن أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، حيث أكد أمير مرتضى أن موافقة أيمن طاهر أمر ليس غريبًا عليه، خاصة أنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون عن تلبية نداء نادي الزمالك فى أي وقت متى طلب منهم، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.
مرتضى منصور (1)

مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
محمود-الخطيب (1)

مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org