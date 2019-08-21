التشكيل الكامل لجهاز الزمالك الفني بقيادة ميتشو

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

ميتشو

استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم مواطنه دوسان ستيانوفيتش، في منصب المدرب العام، كما أنه أخطر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ضم مومير كيريتش في منصب مدرب حراس المرمى، وجاء ذلك بعدما قدم مرتضى منصور، ميتشو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، داخل مقر النادي، وأعلنه رسميًا مديرًا فنيا للزمالك لمدة موسم، وتم صرف مقدم التعاقد له، ووضع شرط جزائي بدفع قيمة شهرين، مع وجود 3 أفراد معه في الجهاز المعاون ما بين مدرب مساعد، ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك مكون من ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» مديرًا فنيًا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له، ومومير كيريتش مدربًا لحراس المرمى، وأيمن عبد العزيز مدربًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني إنطونيو مدربًا للأحمال. وبدأ ميتشو، مهام عمله رسميًّا مع الفريق أمس،

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك مكون من ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» مديرًا فنيًا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له، ومومير كيريتش مدربًا لحراس المرمى، وأيمن عبد العزيز مدربًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني إنطونيو مدربًا للأحمال.



وبدأ ميتشو، مهام عمله رسميًّا مع الفريق أمس، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.



وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.



واطمأن ميتشو من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفارس الأبيض.

