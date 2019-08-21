جريمة

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

تحرير:هيثم بطاح ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
هيروين
هيروين
ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات
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جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
متهمين-بالسرقة (1)

«سرقنا 400 بس مش 22 ألف دولار» جريمة غامضة بالموسكي

هرع صاحب مكتب بيع ملابس بالجملة إلى قسم شرطة الموسكي، يشكو كسر لصوص لباب المكتب واقتحامه وفتح خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار وسرقتها، وسرقة خزينة ثانية بداخلها 7 آلاف جنيه مصري و400 دولار، وعلى الفور كثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة، وتم التوصل إليهم من خلال كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة كانت إقرار المتهمين بسرقة إحدى الخزينتين، أما الثانية رجحوا سرقتها بمعرفة المترددين على المكان بقولهم: "لقيناها مفتوحة والمفتاح فيها ومفيهاش ولا مليم مش 22 ألف دولار زى صاحب المحل ما بيقول».
اولياء-الامور-امتحانات-الثانوية العامة-تصوير-مايكل سمير (1)

ضبط العقل المدبر لصفحات «دور تاني ثانوية عامة» للغش

طالب جامعي أتم عامه الحادى والعشرين، استسلم لوساوس الشيطان الذي منحه بريق أمل في غدٍ أفضل حال استغلاله مهارته في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "فيسبوك"، عمد إلى إدارة صفحات تحمل اسم "دور تاني ثانوية عامة"، يستخدمها كمنصة لنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان ظنا منه أن فعلته لن تنكشف إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاطه حتى أوقعت به.
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
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حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
بندقية-خرطوش

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
جثة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
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