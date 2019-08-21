ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

تحرير:هيثم بطاح ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

هيروين

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات