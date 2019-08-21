جريمة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

تحرير:علاء النجار ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
الحماية المدنية
الحماية المدنية
في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وقتيل ومصاب واشتعال النيران في منزل بقرية ميت العطار، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي مفتش المباحث والمقدم احمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، وتمت السيطرة على الموقف. وكشفت التحريات والمعاينة،
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 3 من أسرة واحدة عقب عودتهم من الحج ببني سويف

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف عقب عودتهم من مناسك الحج وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الثلاثة جثث من أسرة واحدة وهم "خليفه.م.ر" 68 سنة، وزوجته "سعاد.ع.ش"، 62 سنة، ونجلهما "مصطفي"، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، وجميعهم مقيمون بمركز ببا جنوب المحافظة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.
النائب-صلاح-عيسى

«لواء الثورة وحبس صلاح عيسى» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
القبض-على-متهم

ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.
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طعن-بالسكين

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
جثة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
إطلاق-نار (3)

قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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