مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

تحرير:علاء النجار ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الحماية المدنية

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وقتيل ومصاب واشتعال النيران في منزل بقرية ميت العطار، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي مفتش المباحث والمقدم احمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، وتمت السيطرة على الموقف. وكشفت التحريات والمعاينة،