أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وضمنت 7 فرق التواجد في التصنيف الثاني بالفعل، وسيكمل أياكس فرق ذلك المستوى في حال تخطى أبويل في الدور التمهيدي، وفي حال فشل الفريق الهولندي في التأهل، فسيتواجد في التصنيف الثاني ليون إلى جانب دورتموند ونابولي وشاختار وتوتنهام وبنفيكا. ومن المتوقع أن تقع الأندية الإسبانية في مجموعة الموت، فمن الممكن

وضمنت 7 فرق التواجد في التصنيف الثاني بالفعل، وسيكمل أياكس فرق ذلك المستوى في حال تخطى أبويل في الدور التمهيدي، وفي حال فشل الفريق الهولندي في التأهل، فسيتواجد في التصنيف الثاني ليون إلى جانب دورتموند ونابولي وشاختار وتوتنهام وبنفيكا.



ومن المتوقع أن تقع الأندية الإسبانية في مجموعة الموت، فمن الممكن أن يتواجد برشلونة في مجموعة تضم إنتر وتوتنهام ولايبزيج الألماني، ومن الممكن أن تتواجد أندية ريال مدريد وأتلتيكو في مجموعة تضم ليفربول وباير ليفركوزن وأتلانتا.



وبالنسبة للدوري الأوروبي، يشارك في البطولة 48 فريق، سيتم تقسيمهم أيضًا على 4 مستويات، وسيتواجد في التصنيف الأول أندية بازرة من مانشستر يونايتد وأرسنال وإشبيلية وروما وبورتو.