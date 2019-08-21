صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

الصحف تناولت التحذير الأمريكي لليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت من جبل طارق وتشتبه واشنطن في تهريبها نفطا إلى سوريا
سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن.
تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا.
وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مجلس السيادة يشمل بين أعضائه سيدتين، ومن المقرر أن يمارس المجلس الجديد مهام السيادة في البلاد طوال الفترة الانتقالية، البالغة 39 شهرا، بينما نقلت تقارير صحفية أن الطرفين اتفقا على تعيين "القاضية" نعمات عبد الله محمد خير رئيسةً للقضاء، كما تم التوافق أيضا على الشخصية
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مجلس السيادة يشمل بين أعضائه سيدتين، ومن المقرر أن يمارس المجلس الجديد مهام السيادة في البلاد طوال الفترة الانتقالية، البالغة 39 شهرا، بينما نقلت تقارير صحفية أن الطرفين اتفقا على تعيين "القاضية" نعمات عبد الله محمد خير رئيسةً للقضاء، كما تم التوافق أيضا على الشخصية التي ستتولى منصب النائب العام.
وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "أمريكا تحذر دولا متوسطية من مساعدة الناقلة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الولايات المتحدة حذرت اليونان ودولا أخرى مطلّة على البحر المتوسط من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت من جبل طارق وتشتبه واشنطن في تهريبها نفطا إلى سوريا.
في الوقت ذاته، لوح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني للولايات المتحدة بـ"حرب بالوكالة" ستخوضها بلاده، في حال نزاع بين الجانبين.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن أي مساعدة للناقلة الإيرانية ستعتبر مساعدة لـ"الحرس الثوري" الإيراني الذي تدرجه واشنطن على لائحتها للتنظيمات الإرهابية الأجنبية. وحذّر المتورطين المحتملين من عواقب وخيمة.
وتحت عنوان "بومبيو يحذر: قاسم سليماني خطر يهدّد المجتمع الدولي"، أفادت صحيفة "سبق" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ دعا إلى العمل على منع إيران من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.
وحول الأوضاع في اليمن أشارت "الشرق الأوسط" إلى تنديد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، أمس، بالاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية.
وأشاد جريفيث في إفادة قدمها أمام مجلس الأمن في نيويورك، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من عمان، بجهود الرياض لعقد حوار في جدة لمناقشة الوضع، في عدن، مؤكدا أنه "من الضروري أن يعقد الاجتماع في المستقبل القريب جدا".
وبالانتقال إلى الشأن السوري وتحت عنوان "الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا"، أفادت "عكاظ" أن قوات النظام السوري سيطرت أمس الثلاثاء، على مدينة خان شيخون الاستراتيجية جنوب إدلب، في أكبر خسارة للمعارضة المسلحة منذ اتفاق أستانة 12 في أبريل الماضي، إذ تعتبر خان شيخون من أولى المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في 2014.
وأفاد المرصد السوري أن المسلحين انسحبوا من خان شيخون ومن قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، في وقت يواصل فيه جيش النظام تقدمه في المنطقة.
وأوضحت "الشرق الأوسط" أن انسحاب الفصائل جاء بعد سيطرة قوات النظام بإسناد جوي روسي على أكثر من نصف المدينة، وتمكنها من قطع طريق حلب - دمشق الدولية أمام تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة وكانت في طريقها إلى ريف حماة الشمالي، حيث توجد أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.
وتحت عنوان "خطة إسرائيلية لتشجيع الهجرة من غزة"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أدانت سياسة "التهجير" التي تمارسها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها "تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام العبري من تصريحات مصدر إسرائيلي كبير، بأن إسرائيل عملت على تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى".
وكان مسؤول إسرائيلي قد تحدث أمس، عن خطط لدعم هجرة منظمة للفلسطينيين من قطاع غزة، وكشف أن إسرائيل تعمل منذ نحو عام من أجل العثور على دول مضيفة.