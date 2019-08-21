صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

الصحف تناولت التحذير الأمريكي لليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت من جبل طارق وتشتبه واشنطن في تهريبها نفطا إلى سوريا

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

صحف سعودية

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن. تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مجلس السيادة يشمل بين أعضائه سيدتين، ومن المقرر أن يمارس المجلس الجديد مهام السيادة في البلاد طوال الفترة الانتقالية، البالغة 39 شهرا، بينما نقلت تقارير صحفية أن الطرفين اتفقا على تعيين "القاضية" نعمات عبد الله محمد خير رئيسةً للقضاء، كما تم التوافق أيضا على الشخصية