جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

جواو فيليكس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.

كما شارك في جزء من مران الروخيبلانكوس المدافع المونتينيجري ستيفان سافيتش، وكوستا الذي يغيب عن الملاعب منذ 10 أغسطس الجاري بداعي إصابة عضلية خلال مباراة يوفنتوس الودية. ولا زالت فرص اللاعب في اللحاق بمواجهة ليجانيس قليلة، بعد أن أنهى أيضا فترة الإيقاف لثماني مباريات عقب طرده خلال مباراة برشلونة في الدور

كما شارك في جزء من مران الروخيبلانكوس المدافع المونتينيجري ستيفان سافيتش، وكوستا الذي يغيب عن الملاعب منذ 10 أغسطس الجاري بداعي إصابة عضلية خلال مباراة يوفنتوس الودية.



ولا زالت فرص اللاعب في اللحاق بمواجهة ليجانيس قليلة، بعد أن أنهى أيضا فترة الإيقاف لثماني مباريات عقب طرده خلال مباراة برشلونة في الدور الثاني من الموسم الماضي على ملعب (الكامب نو).



واشتمل المران تحت أعين المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على بعض الجمل الخططية والأفكار التي يرغب المدرب في تطبيقها مع تجربة اللاعبين في مراكز مختلفة، علمًا بأن الروخيبلانكوس استهل مشوراه في الليجا يوم الأحد الماضي بالانتصار بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا في شباك خيتافي.

