رياضة

جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
جواو فيليكس
جواو فيليكس
شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
كما شارك في جزء من مران الروخيبلانكوس المدافع المونتينيجري ستيفان سافيتش، وكوستا الذي يغيب عن الملاعب منذ 10 أغسطس الجاري بداعي إصابة عضلية خلال مباراة يوفنتوس الودية. ولا زالت فرص اللاعب في اللحاق بمواجهة ليجانيس قليلة، بعد أن أنهى أيضا فترة الإيقاف لثماني مباريات عقب طرده خلال مباراة برشلونة في الدور
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دانييلي دي روسي

دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".
إنيستا

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
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سيميوني‎

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
هازارد-ريال-مدريد

ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
جواو-فيليكس‎ (4)

سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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