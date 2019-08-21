«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا
اعترف بسرقته 265 ألف جنيه وأختاما مزورة انتقامًا من صاحب العمل وأقر أمام الأهالي بجريمته وكشف للأمن وقائع تزوير يرتكبها رب عمله نظير التهرب من سداد مستحقات الدولة
تحرير:سماح عوض الله
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
سرقة أموال- أرشيفية
«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.
جريمة السرقة شهدها قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ لا حظ الأهالي دخول سيدة منتقبة عقارا هم يعرفون سكانه، وبعد قرابة نصف الساعة خرجت تلك المنتقبة من المنزل تحمل حقيبة لم تكن بحوزتها عند دخولها، علاوة على أن مظهرها الخارجي يوحي بأنها ليست ما تحاول الظهور به فى صورة امرأة، وهو ما استدعى ريبة الأهالي،
جريمة السرقة شهدها قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ لا حظ الأهالي دخول سيدة منتقبة عقارا هم يعرفون سكانه، وبعد قرابة نصف الساعة خرجت تلك المنتقبة من المنزل تحمل حقيبة لم تكن بحوزتها عند دخولها، علاوة على أن مظهرها الخارجي يوحي بأنها ليست ما تحاول الظهور به فى صورة امرأة، وهو ما استدعى ريبة الأهالي، ودفعهم لاستيقافها وسؤالها عمن كانت تزوره داخل المنزل، لكن الصوت جاء مرتبكًا وكأن صاحبه يتردد فى إسماعه للسائلين، وبدا الصوت بعد إلحاح فى السؤال مصطنعا، وليس بصوت امرأة على الإطلاق.
أحد الحاضرين استحيا من رفع النقاب عمن قد تكون امرأة فيحرجها بذلك، فطلبوا بداية الاطلاع على بطاقة إثبات الشخصية، لكنهم وجدوا مزيدا من الرفض والارتباك والصوت المصطنع، وهو ما دفعهم للمطالبة برفع النقاب، وعند الرفض رفعوه عنوة، ليتبين لهم أن مرتديه رجل وليس امرأة، وهنا فتش الأهالي حقيبته فوجدوا بها كمية كبيرة من الأموال ومتعلقات شخصية، وأدرك الأهالي أنهم أمام لص، واتصلوا بالشرطة.
بدأ الأهالي فى قرع أبواب سكان العقار، وكذلك سألوا "اللص" عن الشقة التى اقتحمها، فأقر بأنه دخل شقة صاحب شركة لتجارة المواد البترولية، وزعم أنه دخل الشقة بعلمه، لجلب مبلغ مالي تحتاجه الشركة، واستشهد على ذلك بفتحه الباب بمفتاح الشقة دون استخدام وسيلة عنف لاقتحامها، وزعم كذلك ارتداءه النقاب حتى لا يستوقفه أحد ويمنعه من دخول الشقة خاصة مع سفر صاحبها، مبررًا: "لو امرأة دخلت العقار وخرجت منه لن تثير الريبة، أما لو شاب غريب هو الذى حضر فكان الجميع سيستوقفه ويناقشه قبل الوصول إلى باب الشقة.
ولم ينطل حديث الشاب مرتدي النقاب على الأهالي، الذين أصروا على تسليمه إلى الشرطة، واتصلوا بمالك الشقة، وتبين حيازة المتهم مبلغا ماليا قدره 265 ألف جنيه، وخاتم شعار الجمهورية مصطنعا منسوبا لإحدى الكليات، وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.
وأمام رجال المباحث لم يجد المتهم فرصة للمراوغة، فاعترف بجريمته، وأقر أنه خطط مسبقًا لسرقة صاحل الشركة التى يعمل بها، لوجود خلافات مادية بينهما، ورفض صاحب الشركة منحه مستحقاته لمدة تجاوزت العام، فقرر الانتقام منه بسرقة شقته، وتمكن بطريقة احتيالية من الحصول على نسخة من مفتاح مسكنه، وتحين فرصة سفر مدير الشركة، ولعلمه أن المكان مليء بكاميرات المراقبة قرر ارتداء النقاب، لمنع تصويره فى كاميرات المراقبة، علاوة على ضمان عدم استيقاف أحد له لتصنعه شخصية أنثى.
وأقر المتهم أمام رجال المباحث بأنه استولى على المبلغ المضبوط بحوزته من شقة رب عمله، واتهم الأخير بحيازة الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، وكشف عن أن مالك الشركة يستخدم أختاما مزورة فى إعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية، لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة، وأضاف علمه بوقائع التزوير التى يرتكبها صاحب الشركة واشتراكه معه فى استخدام الأوراق المزورة، ونفى علمه بكيفية تحصل صاحل الشقة المسروقة على تلك الأختام المزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.