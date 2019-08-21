جريمة

«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا

اعترف بسرقته 265 ألف جنيه وأختاما مزورة انتقامًا من صاحب العمل وأقر أمام الأهالي بجريمته وكشف للأمن وقائع تزوير يرتكبها رب عمله نظير التهرب من سداد مستحقات الدولة
تحرير:سماح عوض الله ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
سرقة أموال- أرشيفية
سرقة أموال- أرشيفية
«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.
جريمة السرقة شهدها قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ لا حظ الأهالي دخول سيدة منتقبة عقارا هم يعرفون سكانه، وبعد قرابة نصف الساعة خرجت تلك المنتقبة من المنزل تحمل حقيبة لم تكن بحوزتها عند دخولها، علاوة على أن مظهرها الخارجي يوحي بأنها ليست ما تحاول الظهور به فى صورة امرأة، وهو ما استدعى ريبة الأهالي،
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مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (2)

حبس أحمد سليم 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالرشوة

قررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
سماعة-بلوتوث

ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
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طرح-بنزين-95 فى محطات-الوقود (3)

هنسرق البنزينة.. قصة ثراء وسقوط «عفاريت بهتيم»

يوم عمل جديد لمحاسب في محطة وقود بنطاق مركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وصل مقر عمله مبكرا، إذ ينتظره الحدث الأبرز والأهم في اختصاص عمله، إذ سيعكف على مراجعة الحسابات وتجهيز المبالغ المالية المقرر إيداعها حساب مالك المحطة في أحد البنوك، ذلك السيناريو المعتاد الذي يتخلله رحلة متكررة للمحاسب مستقلا سيارته الخاصة "ملاكي" من المحطة إلى البنك الذي يتعامل معه لكن رحلته صبيحة ذلك اليوم لم تكن كسابقيه، انتهت بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه كاد يفقد معه حياته على يد عناصر إجرامية خطرة.
مشاجرة - أرشيفية

دماء واتهامات.. 5 مصابين في «معركة جيرة» بطوخ

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بطوخ، حيث تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول طرف أول "رضا ع. ا." 27 عامًا، عامل بمقلة، مصابا بجرح طعنى نافذ بالعنق وشقيقه "علي" 31 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 10 سم، وطرف ثاني "محمد م. ر." 40 عامًا، صاحب مقلة، مصابا بكدمات وسحجات، وشقيقيه "السيد" 46 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى، و"سعيد" 42 عامًا، مدير صيانة بإحدى الشركات، مصابا بكدمات وسحجات.
شيرين سيف النصر (8)

تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة السرقة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات الممثلة الشهيرة من داخل خزانتها، واستبدالها بالمصوغات الماسية، أخرى مقلدة مصنوعة من الزجاج، وبلغ إجمالي قيمة المصوغات المسروقة قرابة 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر إحالة المتهمة إلى المحاكمة، فور إتمام التحقيقات، خاصة بعد تأكيد التحريات صحة الاتهام، والتوصل إلى صائغ كانت المتهمة تتعامل معه، ضُبط لديه جزء من مصوغات شيرين سيف النصر.
محكمة-ارشفية

قتلا الزوج ليمارسا الحب.. الإعدام لربة منزل وعشيقها

قضت محكمة جنايات بنها الدائره الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، إحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم، لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثة في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من "أمنيه. أ - 21 عامًا" ربة منزل بعثورها على جثة زوجها "صبري. أ. ه - 38 عامًا" مصاب بعدة طعنات نافذه وبه آثار خنق حول الرقبة ملقاة أمام باب منزلهما فى الشارع بالعبور.
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