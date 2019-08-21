«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا

اعترف بسرقته 265 ألف جنيه وأختاما مزورة انتقامًا من صاحب العمل وأقر أمام الأهالي بجريمته وكشف للأمن وقائع تزوير يرتكبها رب عمله نظير التهرب من سداد مستحقات الدولة

تحرير:سماح عوض الله ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

سرقة أموال- أرشيفية

«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.

جريمة السرقة شهدها قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ لا حظ الأهالي دخول سيدة منتقبة عقارا هم يعرفون سكانه، وبعد قرابة نصف الساعة خرجت تلك المنتقبة من المنزل تحمل حقيبة لم تكن بحوزتها عند دخولها، علاوة على أن مظهرها الخارجي يوحي بأنها ليست ما تحاول الظهور به فى صورة امرأة، وهو ما استدعى ريبة الأهالي،