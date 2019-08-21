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حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
مواطنة أمام مخبز - أرشيفية
مواطنة أمام مخبز - أرشيفية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.
ونص القرار أيضا، على أن يكون المكان المراد إقامة المخبز به يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2 كيلو متر، مع مراعاة الطلبات المقدمة وفقا لأوليات تقديم الطلب واعتماد الطلب، مشددا على عدم النظر لأي طلب خارج نطاق هذه القواعد. وتفحص جميع الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة للبت فيها، وفقا لاحتياجات
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
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مدبولي يلتقي رؤساء شركات الميكروباصات لبحث «التحويل للغاز»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة لـ"الميكروباصات والميني باص"؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم رطب حار.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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بـ1.4 مليار جنيه.. كامل الوزير يتابع أعمال محور سمالوط (صور)

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، اليوم العمل في محور سمالوط على النيل، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقه مرورا بنهر النيل. وأكد الفريق كامل الوزير أن الجولة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية (8 محاور على النيل تنفذها وزارة النقل).
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وزير-التموين-يضع-حجر-اساس-أول-منطقة-لوجيستيه-بالصعيد-في-قنا (1)

25 فدانا.. تفاصيل إنشاء أول منطقة تجارية بالصعيد (فيديو وصور)

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بقرية الترامسة بقنا، اليوم، وهى الأولى على مستوى الصعيد. جاء ذلك بحضور محافظ قنا عبدالحميد الهجان، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات. وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عاملا رئيسا فى خفض أسعار السلع لما لها من دور مهم في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.
قمح (1)

كيف تكشف «الطاقة الذرية» على القمح الروسي؟

لم يقتصر التخوف لدى المصريين من التسرب الإشعاعي في روسيا، أثناء إجراء تجربة تشغيلية لصاروخ محمل بمواد نووية الأسبوع الماضي، على تصميم ومعدلات الأمان في المفاعل النووي بالضبعة، والمقرر أن تنفذه شركة روساتوم الروسية، وهي نفس الشركة المسؤولة عن تجارب التشغيل للصاروخ النووي الذي حدث به تسرب، بل إن التخوف طال السلع الغذائية، لا سيما الاستراتيجية منها، والتي لا غنى عنها في حياة المصريين، مثل "رغيف العيش"، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على ما يزيد على 40% من استهلاكها السنوي من القمح، والعامل الرئيسي فى إنتاج رغيف العيش على القمح المستورد من روسيا.
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تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
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