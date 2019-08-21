حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

مواطنة أمام مخبز - أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.

ونص القرار أيضا، على أن يكون المكان المراد إقامة المخبز به يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2 كيلو متر، مع مراعاة الطلبات المقدمة وفقا لأوليات تقديم الطلب واعتماد الطلب، مشددا على عدم النظر لأي طلب خارج نطاق هذه القواعد. وتفحص جميع الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة للبت فيها، وفقا لاحتياجات