مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

حملة أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.

وأعد قطاع غرب الجيزة بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية للقطاع حملة مكبرة بمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة الرائد أحمد عوض معاون أول القسم والنقيبين أيمن سكوري وأحمد مندور. استهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عددا