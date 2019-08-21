جريمة

مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
وأعد قطاع غرب الجيزة بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية للقطاع حملة مكبرة بمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة الرائد أحمد عوض معاون أول القسم والنقيبين أيمن سكوري وأحمد مندور. استهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عددا
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حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 3 من أسرة واحدة عقب عودتهم من الحج ببني سويف

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف عقب عودتهم من مناسك الحج وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الثلاثة جثث من أسرة واحدة وهم "خليفه.م.ر" 68 سنة، وزوجته "سعاد.ع.ش"، 62 سنة، ونجلهما "مصطفي"، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، وجميعهم مقيمون بمركز ببا جنوب المحافظة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.
النائب-صلاح-عيسى

«لواء الثورة وحبس صلاح عيسى» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
القبض-على-متهم

ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.
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قوات-الشرطة

الداخلية تضبط 114 تاجر مخدرات وتنفذ 54 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما عبارة عن (2 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 4 طبنجات - 25 فردا محليا- 17 طلقة- 203 قطع سلاح أبيض).
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
الشرطة - استعدادات أمنية (1)

31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
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