بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

قد يلجأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إلى الدعوة لعقد انتخابات عامة مبكرة، إذا لم تحصل أي من الخيارات المطروحة بتشكيل حكومة ائتلافية على دعم الأغلبية.
تقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الثلاثاء، باستقالته من منصبه، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اضطراب سياسي جديد قد يكون هو الأعنف في تاريخها الحديث.
حيث إنه يأتي وسط توترات تعصف بالائتلاف الشعبوي الذي يحكم إيطاليا، ويضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حركة "النجوم الخمسة" ذات الميول اليسارية.
وسيقرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد التشاور مع القوى السياسية، ما إذا كان يمكن تشكيل حكومة جديدة؟، وإذا لم يتمكن من ذلك، سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة.
كونتي يهاجم سلفيني
ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، عن كونتي قوله خلال خطاب الاستقالة الذي ألقاه في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، إن "قرار ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء، وشريكه في الائتلاف الحاكم، بالدعوة إلى إنهاء التحالف، خطير وله عواقب قد يكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأضاف
كونتي يهاجم سلفيني
ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، عن كونتي قوله خلال خطاب الاستقالة الذي ألقاه في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، إن "قرار ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء، وشريكه في الائتلاف الحاكم، بالدعوة إلى إنهاء التحالف، خطير وله عواقب قد يكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأضاف رئيس الوزراء المستقبل: "لقد أظهر أنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية ومصلحة حزبه، بدلا من مصلحة الأمة"، مشيرا إلى أنه "عندما تسعى إحدى القوى السياسية في البلاد إلى تحقيق مكاسب انتخابية فقط، فإنها تهدد المصلحة الوطنية".
وأكد أن "اختيارات سالفيني تكشف عن نقص الحساسية المؤسسية، ونقص خطير في الثقافة المؤسسية"، وتابع "أن سلوك هذه القوة السياسية، التي في الوقت الذي تدعو فيه لسحب الثقة من الحكومة، لا تسحب وزرائها منها، تبدو متناقضة".
وأشار كونتي إلى أنه "من يتحمل مسؤوليات الحكومة، لا ينبغي له أن يستغل الرموز الدينية، ويسيء إلى المصلين ويقوض مبدأ العلمانية في الدولة الحديثة".
سالفيني يرد
من جانبه رد سالفيني على تصريحات رئيس الوزراء المستقيل، وقال "أود أن أفعل كل ما فعلته مرة أخرى، معتمدا على قوة فكرة أن أكون رجلا حرا لا يخاف من حكم الإيطاليين"، وتابع أن "أولئك الذين يخافون من حكم الشعب الإيطالي ليسوا أحرارا".
استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
وفي معرض تأكيده على دعوته للانتخابات، قال رئيس حزب "الرابطة": إنه "في ظل حكم الديمقراطية، تتمثل الطريقة الرئيسية لطلب رأي الناخبين في الحكومة في الانتخابات".
في وقت لاحق، انتقد سالفيني حركة "النجوم الخمسة" شركاء الائتلاف الحاكم، واتهمهم بالتآمر ضده حتى يتمكنوا من الحكم مع الحزب الديمقراطي، وأكد أن "الحكومة انهارت بسبب سياسيي حركة النجوم الخمسة وموقفهم تجاه كل ملف".
ماذا سيحدث الآن بعد أن استقال كونتي؟
قالت سيلفيا سيوريلا بوريلي، مراسلة مجلة "بوليتيكو" في العاصمة الإيطالية روما، للشبكة الأوروبية، إن هناك خمسة سيناريوهات يمكن أن تحدث الآن.
1- "حكومة أورسولا"
سميت باسم أورسولا فون دير لين، الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية، وستكون هذه حكومة وسطية يقودها رومانو برودي رئيس الوزراء الأسبق.
وستضم في تشكيلها كل من الحزب الديمقراطي، وحزب "فورزا إيطاليا"، وحركة "النجوم الخمسة"، وهي نفس الأحزاب التي لعبت دورا حاسما في انتخاب فون دير لين.
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وتتمثل التحديات التي قد تواجه هذه الحكومة، في المشاكل التي قد تحدث من وجود الحزب الديمقراطي وحركة النجوم الخمسة في الحكم سويا، وقد يعزز ذلك حزب "الرابطة" في المعارضة.
2- حكومة "حمراء صفراء"
وتقول بوريلي إنه من المتوقع أيضا أن تكون هناك حكومة "حمراء صفراء" في إشارة إلى ألوان الحزب الديمقراطي وحركة النجوم الخمسة، برعاية رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي.
ويمكن أن يشغل منصب رئيس الوزراء في هذه الحكومة كونتي أو روبرتو فيكو من حركة النجوم الخمسة، والرئيس الحالي لمجلس النواب.
وقد تواجه هذه الحكومة مشاكل تتمثل في الدور الذي سيلعبه رينزي في هذه الحكومة الجديدة؟ والى متى سوف تستمر؟
3- حكومة وحدة وطنية
من المحتمل أن يقودها رئيس أي من غرفتي البرلمان، وهما فيكو رئيس مجلس النواب، أو إليزابيتا كاسيلاتي، الرئيسة الحالية لمجلس الشيوخ الإيطالي، وذلك لدفع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
إلا أن مراسلة مجلة "بوليتيكو" تتساءل من سيدعم هذه الحكومة؟
4- حكومة تكنوقراط
وقد يترأس هذه الحكومة كونتي رئيس الوزراء المستقيل، أو رافائيل كانتوني المدعي العام السابق ورئيس وحدة مكافحة الفساد، أو إنريكو ليتا، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق.
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وسيكون الهدف من هذه الحكومة هو الحفاظ على استقرار إيطاليا، وذلك عن طريق تمرير الميزانية، والدعوة بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.
5- انتخابات جديدة
قد يلجأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الدعوة لعقد انتخابات عامة مبكرة، إذا لم يحصل أي من الخيارات المذكورة أعلاه على دعم الأغلبية؟
وتقول بوريلي لـ"يورو نيوز" إن سالفيني قد يصبح هو الخاسر الأكبر إذا انهارت الحكومة، وتمت الدعوة لعقد انتخابات مبكرة.
وأشارت إلى أن "إيطاليا لم تشهد أزمة حكومية على الإطلاق في منتصف الصيف، حيث لم تعقد انتخابات عامة في هذا الوقت منذ 100 عام".
وتابعت أنه "ليس من المرجح أن يعيد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الإيطاليين إلى صناديق الاقتراع في منتصف مفاوضات معقدة حول الميزانية مع بروكسل".
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وأضافت: "لذلك، يبدو أن هناك فرصة لإبعاد سالفيني، بافتراض أن حركة النجوم الخمسة والحزب الديمقراطي سينجحان في تشكيل حكومة ائتلافية، وطرد ماتيو سالفيني من الحكومة بدلا من أن يصبح رئيسا للوزراء".