بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

قد يلجأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إلى الدعوة لعقد انتخابات عامة مبكرة، إذا لم تحصل أي من الخيارات المطروحة بتشكيل حكومة ائتلافية على دعم الأغلبية.

تحرير:أحمد سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

كونتي وسالفيني

تقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الثلاثاء، باستقالته من منصبه، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اضطراب سياسي جديد قد يكون هو الأعنف في تاريخها الحديث. حيث إنه يأتي وسط توترات تعصف بالائتلاف الشعبوي الذي يحكم إيطاليا، ويضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حركة "النجوم الخمسة" ذات الميول اليسارية. وسيقرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد التشاور مع القوى السياسية، ما إذا كان يمكن تشكيل حكومة جديدة؟، وإذا لم يتمكن من ذلك، سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة.

كونتي يهاجم سلفيني ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، عن كونتي قوله خلال خطاب الاستقالة الذي ألقاه في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، إن "قرار ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء، وشريكه في الائتلاف الحاكم، بالدعوة إلى إنهاء التحالف، خطير وله عواقب قد يكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وأضاف