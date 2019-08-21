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بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

قد يلجأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إلى الدعوة لعقد انتخابات عامة مبكرة، إذا لم تحصل أي من الخيارات المطروحة بتشكيل حكومة ائتلافية على دعم الأغلبية.
تحرير:أحمد سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
كونتي وسالفيني
كونتي وسالفيني
تقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الثلاثاء، باستقالته من منصبه، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اضطراب سياسي جديد قد يكون هو الأعنف في تاريخها الحديث. حيث إنه يأتي وسط توترات تعصف بالائتلاف الشعبوي الذي يحكم إيطاليا، ويضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حركة "النجوم الخمسة" ذات الميول اليسارية. وسيقرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد التشاور مع القوى السياسية، ما إذا كان يمكن تشكيل حكومة جديدة؟، وإذا لم يتمكن من ذلك، سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة.
كونتي يهاجم سلفيني ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، عن كونتي قوله خلال خطاب الاستقالة الذي ألقاه في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، إن "قرار ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء، وشريكه في الائتلاف الحاكم، بالدعوة إلى إنهاء التحالف، خطير وله عواقب قد يكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وأضاف
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ناقلة نفط - أرشيفية

دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

تعطلت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت اليوم أن وضعها آمن وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الإصلاحات جارية، وأوضح أكبر جابال أميلي المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية الحكومية، أن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير"، وفقا لسكاي نيوز، التي أشارت إلى أنه رغم امتلاك إيران لأسطول كبير من الناقلات على مستوى العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.
جوزيبي-كونتي

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق من اليوم، بعد خلافات مع أعضاء التحالف. ويأتي قرار رئيس الوزراء الإيطالي بعد قرار حزب "الرابطة" الحاكم، بالتصويت على قرار بسحب الثقة من التحالف الحاكم أمام البرلمان. وقال كونتي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب قرار حزب "الرابطة" إنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء.
البريكست

الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البحث عن حلول جديدة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد التقارير التي تحذر من تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. حيث قام جونسون بأول محاولة علنية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق "البريكست"، وأرسل رسالة إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، قال فيها إنه يريد استبدال أحكام الخطة البديلة للحدود الأيرلندية في اتفاقية "البريكست"، "بالتزام قانوني" بعدم بناء حدود صلبة أو إجراء عمليات تفتيش بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي الحدود الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
قناص

بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.
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جوزيبي-كونتي

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق من اليوم، بعد خلافات مع أعضاء التحالف. ويأتي قرار رئيس الوزراء الإيطالي بعد قرار حزب "الرابطة" الحاكم، بالتصويت على قرار بسحب الثقة من التحالف الحاكم أمام البرلمان. وقال كونتي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب قرار حزب "الرابطة" إنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء.
ماتيو-سالفيني

انتخابات مبكرة محتملة.. 9 أسئلة تكشف مصير إيطاليا

في أعوام 1994، و1996، و2008، تسببت الأزمات السياسية التي عصفت بإيطاليا في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، والآن يبدو أن هناك أزمة أخرى على وشك الاندلاع، حيث وصل التنافس شبه المستمر بين الحليفين السابقين، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ذروته. وذلك بعد أن اتخذ سالفيني خطوات نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي يسعى فيه كونتي للحصول على تصويت في البرلمان قبل الاستقالة، وهذا له آثار كبيرة فى ميزانية إيطاليا، الأمر الذي يعد مصدر قلق للاتحاد الأوروبي بالكامل.
شرطة-ميلانو (1)

طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في ميلانو، التابع للوزارة، بمتابعة حادث مقتل الشاب المصري ،«ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، إذ لقي حتفه في مدينة ميلانو الإيطالية، والتى يقيم بها، حيث يعمل في مجال التشييد والبناء. ووجه سعفان المكتب بمتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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