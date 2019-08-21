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نرمين الفقي بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني (صور)

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
تواجدت الفنانة نرمين الفقي في حفل عيد ميلاد الشاعر الغنائي تامر حسين، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. ونشرت نرمين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الحفل جمعتها بالميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، داعية الله بأن يحفظهما. كما نشرت صورة أخرى من الحفل ظهرت فيها إلى جانب الفنانة بشرى ودينا الشربيني. وصورة ثالثة وهي مع دينا الشربيني بمفردها. وكان قد انتشر مقطعًا من نفس الحفل للهضبة مع دينا الشربيني وهما يرقصان على أغنيته الجديدة "يوم تلات".
وآخر مشاركة فنية لنرمين الفقي كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي عرض على قناة DMC، والمسلسل من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، ‏رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، كارولين
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منهم مروة ناجي.. تعرف على حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا بصحبة فرقتها الموسيقية،فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق الحفل فقرة للمطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين فى الثامنة مساء ويقدم باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، "سحب رمشه" و"جميل وأسمر"، "طاير يا هوى"، "لامونى الناس"، "كعب الغزال"، "بهية"، ويليه فى التاسعة عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية ويقدموا أشهر استعراضاتهم التي اشتهرت بها.
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الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.
إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
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عمرو دياب ودينا الشربيني 1

الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.
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عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".
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عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
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عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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