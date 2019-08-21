نرمين الفقي بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني (صور)

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

نرمين الفقي

تواجدت الفنانة نرمين الفقي في حفل عيد ميلاد الشاعر الغنائي تامر حسين، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. ونشرت نرمين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الحفل جمعتها بالميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، داعية الله بأن يحفظهما. كما نشرت صورة أخرى من الحفل ظهرت فيها إلى جانب الفنانة بشرى ودينا الشربيني. وصورة ثالثة وهي مع دينا الشربيني بمفردها. وكان قد انتشر مقطعًا من نفس الحفل للهضبة مع دينا الشربيني وهما يرقصان على أغنيته الجديدة "يوم تلات".

وآخر مشاركة فنية لنرمين الفقي كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي عرض على قناة DMC، والمسلسل من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، ‏رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، كارولين