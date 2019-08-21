إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

أندرياس إنييستا

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.

وسيواجه فريق فيسيل كوبي، المحترف في صفوفه إنيستا ومواطنه دافيد فيا، فريق ساجان توسو، المحترف في صفوفه توريس صاحب الـ35 عاما، يوم الجمعة المقبل، في آخر مباراة لمهاجم أتلتيكو مدريد السابق كلاعب. ولدى سؤاله عن توقيت اعتزاله، أجاب قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق بأنه يرغب في الاستمرار في لعب كرة القدم

وسيواجه فريق فيسيل كوبي، المحترف في صفوفه إنيستا ومواطنه دافيد فيا، فريق ساجان توسو، المحترف في صفوفه توريس صاحب الـ35 عاما، يوم الجمعة المقبل، في آخر مباراة لمهاجم أتلتيكو مدريد السابق كلاعب.



ولدى سؤاله عن توقيت اعتزاله، أجاب قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق بأنه يرغب في الاستمرار في لعب كرة القدم إلى الأبد، على الرغم من أنه يعلم أن "هذا غير ممكن".



وربط مثل هذا القرار بمدى شغفه بهذه الرياضة، ورغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية، ونقلت صحيفة نيكان سبورتس الرياضية عنه قوله: "أستمتع باللعب في كوبي حاليا... ولا يزال أمامي عامان على انتهاء عقدي، وسأفكر في الأمر فور انتهائه".



