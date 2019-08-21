رياضة

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
أندرياس إنييستا
أندرياس إنييستا
أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
وسيواجه فريق فيسيل كوبي، المحترف في صفوفه إنيستا ومواطنه دافيد فيا، فريق ساجان توسو، المحترف في صفوفه توريس صاحب الـ35 عاما، يوم الجمعة المقبل، في آخر مباراة لمهاجم أتلتيكو مدريد السابق كلاعب. ولدى سؤاله عن توقيت اعتزاله، أجاب قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق بأنه يرغب في الاستمرار في لعب كرة القدم
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دانييلي دي روسي

دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".
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جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
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إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه: بايرن لن يشارك في جنون أسعار اللاعبين

انتقد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الأجور المرتفعة التي تدفعها الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وبالتحديد الأندية في الدوريات الإسبانية والإيطالية والإنجليزية، ضاربا المثل بالأجر الذي يحصل عليه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة، وقال رومينيجه في هذا الشأن: "لا أشعر بالقلق إزاء الأرقام الضخمة التي تُدفع في الصفقات، حتى أصبح انتقال لاعب بـ100 مليون أو 120 مليون يورو أمرا طبيعيا لا يدعو للدهشة"، وذلك بحسب ما صرح به لصحيفة "بيلد" الألمانية.
ميسي‎

رئيس برشلونة يبدأ التفكير في عصر ما بعد ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على بدء العملاق الكتالوني التحضير لعصر ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما أنهى البرسا في الأعوام الأخيرة 3 صفقات ضمن أغلى 6 صفقات في تاريخ النادي بالتعاقد مع الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات تفيد رغبة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا للاعتزال قريبًا، إلا أن بارتوميو يرى بأن النادي يتوجب عليه التحرك مبكرًا لتقليل الخسائر التي ستحدث عند اعتزاله، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
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