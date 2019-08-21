رياضة

دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
دانيلي دي روسي
دانيلي دي روسي
اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".
وأضاف دي روسي: "شاهدت ما فعله ريكيلمي هو لاعب مختلف عن الآخرين، في الأرجنتين يظن البعض أن الإسبان والإيطاليين لا يرغبون في لاعبي الأرجنتين ولا يعرفون عنهم شيئا أو لا يحبونهم، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق". واعترف دي روسي بأن أحد زملائه السابقين طلب منه مقابلة ريكيلمي، بعدما انتقل متوسط الميدان الإيطالي
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إنيستا

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
جواو-فيليكس‎ (1)

جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
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أشلي كول‎

أشلي كول يعلن الاعتزال: حان الوقت لتعليق حذائي

أعلن أشلي كول اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد، لينهي مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاما تقريبا. ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا. وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): "بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب". وردا على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال، قائلا: "إنه مشوار رائع ومذهل".
ميدو مع روما

ميدو ضمن قائمة «الأسوأ» فى تاريخ الدورى الإيطالى

كشفت شبكة "سكاى سبورت" بنسختها الإيطالية عما وصفته بأسوأ صفقات في الدورى الإيطالى (الكالتشيو) على مدار تاريخه، حيث جاء أحمد حسام ميدو الذى لعب لصفوف كل من توتنهام وروما وأياكس أمستردام والمدير الفنى الحالى لنادى مصر المقاصة، ضمن القائمة واحتل المرتبة رقم12 من القائمة التى اختارتها والتى تضم أٍسوأ 26 صفقة تمت فى الكالتشيو. ميدو انضم إلى روما الإيطالي في موسم 2004 قادمًا من مارسيليا الفرنسي ، لكنه لم يستمر لأكثر 6من أشهر وتمت إعارته إلى توتنهام، ثم تم بيعه نهائيًا للسبيرز.
ريال- مدريد‎ (2)

ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
ريال مدريد - خيتافي‎

تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مواجهة ريال مدريد وروما، في المباراة الودية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد (2019- 2020)، وسبق أن أذاعت قناة الشارقة الرياضية مواجهة برشلونة مع نابولي، في المباراة الودية أيضا التي أقيمت فجر اليوم، وحقق فيها الفريق الإسباني فوزا عريضا على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
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