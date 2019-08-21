دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

دانيلي دي روسي

اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".

وأضاف دي روسي: "شاهدت ما فعله ريكيلمي هو لاعب مختلف عن الآخرين، في الأرجنتين يظن البعض أن الإسبان والإيطاليين لا يرغبون في لاعبي الأرجنتين ولا يعرفون عنهم شيئا أو لا يحبونهم، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق". واعترف دي روسي بأن أحد زملائه السابقين طلب منه مقابلة ريكيلمي، بعدما انتقل متوسط الميدان الإيطالي

وأضاف دي روسي: "شاهدت ما فعله ريكيلمي هو لاعب مختلف عن الآخرين، في الأرجنتين يظن البعض أن الإسبان والإيطاليين لا يرغبون في لاعبي الأرجنتين ولا يعرفون عنهم شيئا أو لا يحبونهم، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق".



واعترف دي روسي بأن أحد زملائه السابقين طلب منه مقابلة ريكيلمي، بعدما انتقل متوسط الميدان الإيطالي إلى بوكا جونيورز.



وقال دي روسي في هذا الشأن: "طلب مني أنطونيو كاسانو مساعدته على رؤية ريكيلمي، هو يعشقه هو الآخر، لا يمكن ألا تعشق لاعبا مثله".



يذكر أن دي روسي خاض مباراته الأولى مع بوكا ضد ألماجرو في دور الـ32 من مسابقة كأس الأرجنتين، وتمكن من تسجيل هدفه الأول بقميص الفريق، إلا أنه ودع المسابقة بركلات الترجيح.