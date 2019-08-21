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5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
مشروع دار مصر
مشروع دار مصر
حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
وأضاف النجار، أنه بعد الانتهاء من إجراءات البنك، يتوجه المواطن الفائز بالوحدة إلى جهاز التجمع الأول، وتحديدا مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، بخطاب البنك، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.وفي 4 أغسطس الماضي، بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تسليم 336 وحدة
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عيش-مخابز

حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يلتقي رؤساء شركات الميكروباصات لبحث «التحويل للغاز»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة لـ"الميكروباصات والميني باص"؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم رطب حار.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وزير -النقل-ومحافظ-المنيا (10)

بـ1.4 مليار جنيه.. كامل الوزير يتابع أعمال محور سمالوط (صور)

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، اليوم العمل في محور سمالوط على النيل، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقه مرورا بنهر النيل. وأكد الفريق كامل الوزير أن الجولة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية (8 محاور على النيل تنفذها وزارة النقل).
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معرض الاهرام العقاري (4)

حرب شوارع.. «خناقة بالكراسي» في معرض الأهرام العقاري

انتهت فعاليات اليوم الثاني من معرض الأهرام العقاري بمدينة نصر، بواقعة مؤسفة، إذ وقعت مشاجرة قوية يوم الجمعة، بين العاملين في شركتين، خلفت حالة من الفوضى وأدت إلى تدمير جناحين، وترويع الزائرين في المعرض الذين فروا إلى خارج المعرض، إذ بدأ الشحار بخلاف بين مندوبي الشركتين على عميل، وصل إلى محاولات لجذب العميل بطريقة مهينة، ثم تواصل الأمر إلى تشابك بالأيدي وتدمير محتويات عدد من أجنحة الشركات العارضة، في حين تأخر عناصر الأمن في التدخل لفض الاشتباك، بسبب الزحام، بحسب أحد شهود العيان.
استاد-القاهرة‎ (3)

إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لإقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة المالية بإقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على استمرار تطبيق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم1517 لسنة 2019.
الدواجن-محلات-الفراخ-الدجاج-تصوير-دعاء-السيد (4)

استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن.. الزراعة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجددا ما تردد من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة، وبالرغم من نفي تلك الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وذكر المركز، أن وزارة الزراعة أكدت عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن؛ حرصا على صحة وسلامة المواطن.
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