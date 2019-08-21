5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

مشروع دار مصر

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.

وأضاف النجار، أنه بعد الانتهاء من إجراءات البنك، يتوجه المواطن الفائز بالوحدة إلى جهاز التجمع الأول، وتحديدا مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، بخطاب البنك، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.وفي 4 أغسطس الماضي، بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تسليم 336 وحدة