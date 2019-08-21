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بعد ارتفاعها..3 عوامل تحد من مخاطر ديون مصر الخارجية

سجلت ديون مصر الخارجية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية نتيجة توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وهناك عوامل تحد من مخاطر هذه الديون مثل سعر الصرف والاحتياطي النقدي
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
ديون خارجية
ديون خارجية
ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، بحسب بيانات صادرة من البنك الدولي. وذكر تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الارتفاع الحاد في الدين الخارجي المصري في السنوات القليلة الماضية كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في احتياطي العملات، مما يشير إلى أن المخاطر يمكن السيطرة عليها حاليًا. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
وبحسب تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، فهناك مجموعة من العوامل تحد من مخاطر الدين الخارجي لمصر وتشمل ما يأتي: ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي قال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات

هل يستفيد سوق العقارات من أموال شهادات قناة السويس؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019. فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟
اقتصاد (2)

ما تريد معرفته عن «السندات القابلة للاستدعاء»

بدأت وزارة المالية فى تعديل خطط إصدارات أدوات الدين العام من أجل إصدار سندات قابلة للاستدعاء فى السوق المحلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، بحسب إنتربرايز. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتجاه نحو خفضها بشكل حتمي مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، بينما تدور أسعار الفائدة حاليا عند 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي.
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الجنية-المصري

فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
الدولار

ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

كيف تحول الجنيه إلى أفضل العملات أداء في 4 سنوات؟

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، حسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.64 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 131 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
البنك الدولي

بعد انتهائه.. 5 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاح الاقتصادي

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار، ينتهى بذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر بالاتفاق مع الصندوق في عام 2016. وخلال الثلاث سنوات الماضية، استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية على الرغم من الالتزام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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