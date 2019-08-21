الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول غني بنوع من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول التي تحارب آثار الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية تؤثر على مجموعة من العمليات في الجسم، من الشيخوخة الجسدية إلى السرطان

تحرير:فيروز ياسر ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فوائد واضرار الفول

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.

1- مصدر للبروتين يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيا في كل شيء يقوم به الجسم تقريبًا، والفول عال في الأحماض الأمينية، يحمل القليل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة. 2- المغذيات الغذائية الكثيفة يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الفولات الذي