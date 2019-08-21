الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول غني بنوع من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول التي تحارب آثار الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية تؤثر على مجموعة من العمليات في الجسم، من الشيخوخة الجسدية إلى السرطان
الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا.
ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه.
إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
1- مصدر للبروتين
يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيا في كل شيء يقوم به الجسم تقريبًا، والفول عال في الأحماض الأمينية، يحمل القليل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.
2- المغذيات الغذائية الكثيفة
يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الفولات الذي
1- مصدر للبروتين
يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيا في كل شيء يقوم به الجسم تقريبًا، والفول عال في الأحماض الأمينية، يحمل القليل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.
2- المغذيات الغذائية الكثيفة
يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الفولات الذي يمكن أن يساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي في الجنين أثناء الحمل، كما أن الفول المعلب يحتوي على حمض الفوليك أكثر من العديد من الأطعمة، عدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك يمكن أن يسبب الضعف والإعياء، إلى جانب خفقان القلب، وفقدان الشهية، ومن بين العناصر الغذائية الأخرى في الفول الزنك والحديد والمغنسيوم.
3- مضادات الأكسدة
الفول غني بنوع من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول التي تحارب آثار الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية تؤثر على مجموعة واسعة من العمليات في الجسم، من الشيخوخة الجسدية إلى السرطان والالتهابات.
4- الحفاظ على صحة القلب
الأشخاص الذين يستهلكون الفول قد يكونون أقل عرضة للموت بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي مشكلة صحية أخرى في القلب والأوعية الدموية، ووجد تحليل عام 2013 للدراسات السابقة وجود علاقة واضحة بين تناول الفول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
تشير أبحاث أخرى إلى أن الفول قد يخفض الكوليسترول، حيث إن ارتفاع الكوليسترول في الدم عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.
5- انخفاض خطر الإصابة بالسرطان
أظهرت بعض الدراسات أن الفول يعمل كمضادات للأكسدة ومضاد للالتهابات، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وإتلاف الخلايا السرطانية.
5- تعزيز هرمون السعادة
غني بمادة التربتوفان، حيث يساعد على عدم وصول المواد الضارة للمخ ويعزز من إنتاج هرمون السعادة المسمى السيروتونين، كما يزود الجسم بعدد كبير من المواد الكيميائية الحيوية المسماة بالموصلات العصبية، والتي تعزز النشاط في الجسم، بعكس ما هو شائع أنه يسبب الكسل والخمول.
6- منع الكبد الدهني
الكبد الدهني هو اضطراب أيضي يحدث عندما تتراكم الدهون في الكبد، وكشفت الأبحاث الحديثة أن تناول الفول يحافظ على صحة الكبد ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.
7- السيطرة على الشهية
يمكن للألياف والنشويات الصحية في الفول المساعدة في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لذا قد يشعر الأشخاص بالشبع بعد تناول الفول، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام وحتى يساعد في تخفيف الوزن.
على الرغم من الفوائد التي يحملها الفول، فإن مخاطر الإفراط في تناوله تسبب مشكلات صحية أنت في غنى عنها، ولهذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
1- التشنجات
ولأن الفول غني بالألياف، فالكثير منه قد يعطل عملية الهضم من خلال إبطاء الأمعاء، وبالتالي تحدث بعض التشنجات التي تصيبك بالألم وعدم الراحة.
2- الانتفاخ
من المعروف أن تناول المزيد من الفول يسبب الانتفاخ، حيث يحدث ذلك عندما تتفاعل البكتيريا في الأمعاء مع محتوى الألياف، وستجد حجم بطنك زائدا، بالإضافة إلى الشعور ببعض التشنجات الناتجة عن الغازات المكتومة التي قد لا تستطيع التخلص منها جميعا.
3- الإسهال
على الرغم من أن الألياف مهمة للتخلص من الإمساك من خلال تحريك الأمعاء فإن تناول كميات زائدة من الألياف عن طريق الإفراط في تناول الفول يصيبك بالإسهال.
4- عسر الهضم
قد يسبب عسر الهضم؛ نظرًا لارتفاع نسبة الألياف في قشرته السميكة، ممّا يتطلّب من المعدة وقتًا طويلًا لمعالجته بواسطة عصاراتها، وللحد من هذا الضرر يجب تجنب النوم بعد تناوله مباشرة.
تناول الفول كما تشتهي ولكن بكميات مناسبة، كما عليك الإكثار من الخضراوات بجانبه منعا لحدوث مشكلات في الهضم تسبب لك عدم الراحة.