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الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول غني بنوع من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول التي تحارب آثار الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية تؤثر على مجموعة من العمليات في الجسم، من الشيخوخة الجسدية إلى السرطان
تحرير:فيروز ياسر ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فوائد واضرار الفول
فوائد واضرار الفول
الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
1- مصدر للبروتين يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيا في كل شيء يقوم به الجسم تقريبًا، والفول عال في الأحماض الأمينية، يحمل القليل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة. 2- المغذيات الغذائية الكثيفة يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الفولات الذي
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اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
فوائد-البابريكا

للحفاظ على قلب صحي.. ضع البابريكا في نظامك الغذائي

يحتاج الطعام إلى بعض من اللمسات السحرية، على سبيل المثال رشة الملح تعتبر من الأساسيات للحصول على طعام شهي، فهل تتخيل أن حبات قليلة من الملح تحول مذاق الطعام بالكامل، كما توجد التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على سبيل المثال الكركم والزنجبيل والقرفة والكمون، كما توجد الـ "بابريكا"، حيث تعد من أهم التوابل التي يجب أن تدرجها على قائمة الطعام الخاصة بك، تُصنع هذه التوابل من الفلفل المجفف، بجانب مذاقها الرائع، تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لايمكن أن تتجاهلها، نقلًا عن "healthline".
اطعمة-تحارب-التعب

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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العطس

هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها. يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.
الانتفاخ

6 طرق لمحاربة انتفاخ الصيف.. تجنب مضغ اللبان

الانتفاخ مشكلة تصيب شخصا من بين 7 أفراد، خاصة في فصل الصيف، وبالطبع هذا الأمر يسبب انزعاجا كبيرا، نظرا لشكل البطن المنتفخ الذي يظهر في الملابس، كما يمكن لهذا الانتفاخ أن يرفع الفستان الذي ترتديه النساء، بالإضافة إلى آلام وتشنجات والغازات المحرجة. بالإضافة إلى مشكلة الانتفاخ، ففي الغالب هناك متلازمة القولون العصبي الأكثر شيوعا، وبالرغم أن الانتفاخ علامة على وجود حالة طبية خطيرة، فإنه يرجع إلى النظام الغذائي، فهذا ما توصل إليه البحث الذي أجرته جامعة برشلونة، لذا تعرف على نصائح تخلصك من انتفاخ الصيف وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
سرطان-الدماغ

حافظ على ذاكرتك بهذه الحيل.. التأمل يفيدك

لدى الجميع اعتقاد بأن القدرة على تحسين الذاكرة تبلغ ذروتها في الشباب ثم تنخفض مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من أن هناك علاقة بين مشكلات الذاكرة والعمر فإن هذا المفهوم ليس صحيحا تماما. قد يتغير المعدل الذي تعالج به المعلومات، لكن القدرة على تعلم الأشياء وتذكرها تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الخارجية، فعلى سبيل المثال قلة النوم أو الإجهاد أو تعدد المهام أو البقاء مستقرا أو سوء التغذية أو تناول الدواء يمكن أن تسهم جميعًا في حدوث تدهور للذاكرة، ومع استثناء ملحوظ من حالات مثل مرض الألزهايمر والخرف وسوء التغذية، يمكنك التحكم في مدى جودة الذاكرة لديك.
التعرض-لاشعة-الشمس

لماذا تعرضك لأشعة الشمس قد يجعلك مكتئبا؟

في الوقت الذي نحاول فيه الهروب من أشعة الشمس خلال فصل الصيف، لأنها قاسية وتسبب مشكلات صحية عند التعرض المستمر لها، ونحتمي بالكريم الواقي من الشمس، فإن السكان في أوروبا يحاولون الحصول على نصف القدر من هذه الأشعة، ولهذا يلجأون للذهاب إلى الدول المشمسة في الصيف كنوع من السياحة لقضاء الإجازة والحصول على التدفئة ولون البشرة البرونزي. وعلى الجانب الآخر، هناك بعض الأشخاص محبون للأيام الملبدة يالغيوم، وتجنب الشواطئ، وعدم حضور حفلات الشواء، خاصة أن الطقس الحار طال أوروبا منذ العام الماضي.
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