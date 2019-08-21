البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي بالسودان

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، على أن يؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا من المدنيين و5 من العسكريين، القسم الدستوري في وقت لاحق أمام البرهان، يأتي ذلك بعدما أعلن الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي، موضحا أن أعضاء المجلس سيؤدون القسم أمام رئيسه، على أن يتم تعيين رئيس الوزراء في نفس اليوم، بحسب سكاي نيوز.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا، والمقرر أن تستهل خلال سبتمبر المقبل أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من: "عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمد