جريمة

ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
سماعة بلوتوث
سماعة بلوتوث
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.
بالتفتيش تم ضبط سماعة بلوتوث صغيرة الحجم مخصصة للغش والكارت الخاص بتشغيلها وجهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وهاتف محمول آخر، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان المشار إليه، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لاستخدامها فى الغش بمقابل
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مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
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حبس أحمد سليم 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالرشوة

قررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
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«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا

«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.
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حريق معهد الأورام

الأمن يخلي محيط معهد الأورام في المنيل

أخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مبنى معهد الأورام بالمنيل من المرضى وذويهم في الشوارع المحيطة للمبنى، بعد وقوع انفجار هائل أدى إلى اندلاع النيران الطابق الثاني بالمعهد نتيجة انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران. وأضاف بعض الأهالي، أن الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الوضع، كما فرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الحريق، وجاري محاولة إخماد النيران.
سيارة محترقة أمام المعهد

جامعة القاهرة: انفجار المنيل سببه تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه

أكد المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع لجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام. ونفى المكتب الإعلامى للجامعة، في بيان له اليوم الإثنين، أى حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.
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حريق هائل في معهد الأورام بالمنيل (صور)

سمع سكان وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دوي انفجار وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى. أكد شهود عيان، أن البعض اتصل بغرفة النجدة بعد وقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.
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ثروة على جثث الغلابة.. «التموين» تضبط «حيتان السوق»

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، فواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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