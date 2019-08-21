ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

سماعة بلوتوث

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.

بالتفتيش تم ضبط سماعة بلوتوث صغيرة الحجم مخصصة للغش والكارت الخاص بتشغيلها وجهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وهاتف محمول آخر، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان المشار إليه، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لاستخدامها فى الغش بمقابل

بالتفتيش تم ضبط سماعة بلوتوث صغيرة الحجم مخصصة للغش والكارت الخاص بتشغيلها وجهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وهاتف محمول آخر، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان المشار إليه، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لاستخدامها فى الغش بمقابل مادى.



اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر تم ضبطه؛ لتوسيع نشاطهما فى بيع السماعات للطلاب الراغبين أثناء أداء الامتحانات، والاستفادة منهم مادياً.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.



