جريمة

حبس أحمد سليم 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالرشوة

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
أحمد سليم
أحمد سليم
قررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
كما كشف «بكري» عن تفاصيل القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال إن «سليم» تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية. وأضاف أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دراية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ
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مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
سماعة-بلوتوث

ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.
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مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
سرقة-اموال

«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا

«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.
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ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
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تعرف على العقوبة التى تنتظر أمين الأعلى للإعلام

يُعد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، آخر المتهمين الذين أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض عليهم بتهمة تلقى رشوى تتعلق بمهام عملهم، وعادة ما يكون المتهمون بالرشوة من أصحاب الوظائف العمومية، أصحاب المكانة والنفوذ الإداري بحكم مهام وظائفهم، وبالرغم من تكرار وقائع الضبط والإعلان عن ضربات قاصمة من أجهزة الدولة للفساد والفاسدين، إلا أن الوقائع تتوالى، وعلى اختلاف قيمة الرشوة إلا أن جميع المتهمين يحكمهم قانون واحد، ونرصد فى السطور التالية نصوص القانون المتحكمة فى عقاب المرتشين.
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القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
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