إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق
تحرير:إسلام عبد الخالق
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
مديرية أمن الشرقية
نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
على الفور، جرى فحص مقطع الفيديو، وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من قرية كفر «إبراش»، وتوجهت قوة من مركز شرطة مشتول السوق لاستهدافهم، وتم ضبطهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، للتحقيق معهم فى الواقعة.
وظهر المجني عليه في فيديو جديد، بجوار شخص يعرف نفسه بأنه صاحب محل الحلاقة الذي شهد
على الفور، جرى فحص مقطع الفيديو، وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من قرية كفر «إبراش»، وتوجهت قوة من مركز شرطة مشتول السوق لاستهدافهم، وتم ضبطهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، للتحقيق معهم فى الواقعة.
وظهر المجني عليه في فيديو جديد، بجوار شخص يعرف نفسه بأنه صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة، ويلقنه الأخير شهادته عن الواقعة، محاولا تبرئة المتهمين، بزعم أنهم أصدقاء و"كانوا بيهزروا" وأن المعتدى عليه هو من طلب التصوير، قبل أن يفاجئه الشاب بأن شخصا يدعى شريف "كان شارب استروكس وحشيش".
وتسبب مقطع فيديو الاعتداء على الشاب في خلق حالة من السخط والاستنكار مما فعله الشباب، وما مارسوه من عنف ضد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأطلق رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى حملات عدة طالبوا خلالها الأجهزة الأمنية بالتدخل وضبط الجناة، وضبط كل من ظهر في المقطع المتداول مشاركًا في الاعتداء على شاب لا حول له ولا قوة، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم وتطبيق القانون عليهم قصاصًا للمجني عليه.