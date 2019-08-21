إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

مديرية أمن الشرقية

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».

على الفور، جرى فحص مقطع الفيديو، وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من قرية كفر «إبراش»، وتوجهت قوة من مركز شرطة مشتول السوق لاستهدافهم، وتم ضبطهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، للتحقيق معهم فى الواقعة. وظهر المجني عليه في فيديو جديد، بجوار شخص يعرف نفسه بأنه صاحب محل الحلاقة الذي شهد