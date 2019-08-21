جريمة

ضبط العقل المدبر لصفحات «دور تاني ثانوية عامة» للغش

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
طالب جامعي أتم عامه الحادى والعشرين، استسلم لوساوس الشيطان الذي منحه بريق أمل في غدٍ أفضل حال استغلاله مهارته في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "فيسبوك"، عمد إلى إدارة صفحات تحمل اسم "دور تاني ثانوية عامة"، يستخدمها كمنصة لنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان ظنا منه أن فعلته لن تنكشف إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاطه حتى أوقعت به.
تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن قنا من ضبط طالب مواليد 1998، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا؛ لاتهامه بإدارة مجموعة تحت مسمى "دور تانى ثانوية عامة". وضُبط بحوزته هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب
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جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
متهمين-بالسرقة (1)

«سرقنا 400 بس مش 22 ألف دولار» جريمة غامضة بالموسكي

هرع صاحب مكتب بيع ملابس بالجملة إلى قسم شرطة الموسكي، يشكو كسر لصوص لباب المكتب واقتحامه وفتح خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار وسرقتها، وسرقة خزينة ثانية بداخلها 7 آلاف جنيه مصري و400 دولار، وعلى الفور كثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة، وتم التوصل إليهم من خلال كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة كانت إقرار المتهمين بسرقة إحدى الخزينتين، أما الثانية رجحوا سرقتها بمعرفة المترددين على المكان بقولهم: "لقيناها مفتوحة والمفتاح فيها ومفيهاش ولا مليم مش 22 ألف دولار زى صاحب المحل ما بيقول».
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (2)

حبس أحمد سليم 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالرشوة

قررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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سماعة-بلوتوث

ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.
مركز-تأهيل

مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الشرقية- القاهرة) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وقطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء سليم.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 11 ألف قضية خلال يوم

يكثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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