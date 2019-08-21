ضبط العقل المدبر لصفحات «دور تاني ثانوية عامة» للغش

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

طالب جامعي أتم عامه الحادى والعشرين، استسلم لوساوس الشيطان الذي منحه بريق أمل في غدٍ أفضل حال استغلاله مهارته في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "فيسبوك"، عمد إلى إدارة صفحات تحمل اسم "دور تاني ثانوية عامة"، يستخدمها كمنصة لنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان ظنا منه أن فعلته لن تنكشف إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاطه حتى أوقعت به.

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن قنا من ضبط طالب مواليد 1998، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا؛ لاتهامه بإدارة مجموعة تحت مسمى "دور تانى ثانوية عامة". وضُبط بحوزته هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن قنا من ضبط طالب مواليد 1998، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا؛ لاتهامه بإدارة مجموعة تحت مسمى "دور تانى ثانوية عامة".



وضُبط بحوزته هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها وأسئلة امتحان اللغة العربية "دور ثانى"، واعترف بارتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب بغرض الاستفادة المادية.



كما أسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 4 طلاب؛ لنشرهم أسئلة امتحانات الثانوية العامة (دور ثانى) والإجابات الخاصة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



