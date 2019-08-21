بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

شهدت أسعار مواد البناء من أسمنت وزلط تراجعا فى الأسعار خلال الأسبوع الجاري إلا أن أسعار الحديد ظلت مستقرة عند السعر المحدد لها مع مطلع الشهر الجاري

تحرير:أسماء فتحى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مواد البناء

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.

الأسمنت والزلط أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الأسعار شهدت تراجعا خلال الشهر الجاري خاصة الأسمنت الذى تأثر بوجود فائض كبير عن احتياج السوق المحلى، مؤكدا أن الوفرة فى الإنتاج كانت وراء انخفاض الأسعار على النحو الملموس فى السوق المحلى متوقعا مزيدا من الانخفاض خلال