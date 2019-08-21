بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

شهدت أسعار مواد البناء من أسمنت وزلط تراجعا فى الأسعار خلال الأسبوع الجاري إلا أن أسعار الحديد ظلت مستقرة عند السعر المحدد لها مع مطلع الشهر الجاري
أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
الأسمنت والزلط
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الأسعار شهدت تراجعا خلال الشهر الجاري خاصة الأسمنت الذى تأثر بوجود فائض كبير عن احتياج السوق المحلى، مؤكدا أن الوفرة فى الإنتاج كانت وراء انخفاض الأسعار على النحو الملموس فى السوق المحلى متوقعا مزيدا من الانخفاض خلال
الأسمنت والزلط
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الأسعار شهدت تراجعا خلال الشهر الجاري خاصة الأسمنت الذى تأثر بوجود فائض كبير عن احتياج السوق المحلى، مؤكدا أن الوفرة فى الإنتاج كانت وراء انخفاض الأسعار على النحو الملموس فى السوق المحلى متوقعا مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزينى أن أسعار الزلط ثابتة ولم تتحرك نحو الارتفاع إلا أن المعروض منها ساهم فى فتح باب التنفس الفردى بين التجار ونتج عنه انخفاض نسبي فى السعر، معتبرا أن استقرار الأسعار فى حد ذاته يحفز على الشراء ويساهم فى إنعاش حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن الفائض من الأسمنت حاليا سجل 33 مليون طن من إجمالي حجم إنتاج يصل إلى 83 مليون طن، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج بسبب استقرار الطلب عند المستويات الحالية، بواقع 54 مليون طن خلال العام الجاري 2019.
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الحديد مستقر والسوق يترقب أسعار الشهر المقبل
أيمن العشري عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن مصانع الدرفة متوقفة عن العمل وأن أسعار الحديد وإن كانت مستقرة الآن
إلا أنها مرتفعة، مؤكدا أنهم انتزعوا حكما ببطلان رفع رسوم البليت وفى انتظار الحكم النهائى.
بينما أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الحديد تم تحديدها مع مطلع الشهر الجاري ولم ترتفع معتبرا أن الاستقرار فى السعر سيكون سيد المشهد.
وقدرت مصانع الدرفلة في أحدث تقاريرها حجم الخسائر الناجمة منذ صدور القرار وحتى الآن بنحو 1.2 مليار جنيه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، مما أثر فى مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وترتب على ذلك توقف 22 مصنعا، وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم حماية على واردات البليت بنسبة 15% مما جعل المصانع المتكاملة تلجأ للمحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار محكمة القضاء الإداري الخاص برسوم البليت وقام اليوم رئيس الدائرة وأحد أعضائها بالتنحي عن نظر القضية للحرج.
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هكذا يتأثر السوق العقاري بأسعار مواد البناء
طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أكد أن مواد البناء هى العنصر الأساسى الذى يعتمد عليه السوق العقارى، وكلما انخفضت أسعاره انخفضت بالتبعية أسعار العقارات إلا أن الوقت الراهن لن يشهد أى انخفاض مرتقب نظرا لارتباك السوق المحلى لمواد البناء.
بينما أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن تراجع الأسعار لن ينشأ عنه تراجع لحظى فى سوق العقارات إلا أنه يؤثر على المدى البعيد، خاصة أن عددا كبيرا يستثمر فى العقارات ويعد السوق الأكبر والأكثر استقرارا حتى الآن بل بات الملاذ الآمن فى الاستثمار الشخصى.
وأضاف الزينى أنه فى حالة استمرار الانخفاض لأكثر من 4 أشهر متصلة، فبالتبعية ستنخفض أسعار العقارات.
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