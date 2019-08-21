وكيل أعمال ديمبلي يؤكد بقاءه مع برشلونة

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

عثمان ديمبلي

أكد موسى سيسوكو، وكيل أعمال عثمان ديمبلي، على أن النجم الفرنسي لن يرحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، وانتشرت العديد من التكهنات مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي، خاصة أن إدارة العملاق الكتالوني أعربت عن استيائها الشديد من عدم حضور اللاعب للكشف الطبي يوم السبت الماضي وتعرضه للإصابة بعدها، وقال سيسوكو في هذا الشأن: "لا يخطط ديمبلي للرحيل عن برشلونة في أي وقت، هو يشعر بالراحة التامة مع الفريق، ويرغب في الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف سيسوكو: "على الرغم من العروض التي تلقيناها من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، يرغب ديمبلي في البقاء، هو يتواجد بالفعل في أكبر الأندية". ورد سيسوكو على الانتقادات الموجهة لديملبي بشأن عدم التزامه، وأن أي صفقة سيبرمها برشلونة وخاصة الوصول المنتظر للنجم البرازيلي نيمار، سيؤثر على مستقبل اللاعب. وقال

وأضاف سيسوكو: "على الرغم من العروض التي تلقيناها من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، يرغب ديمبلي في البقاء، هو يتواجد بالفعل في أكبر الأندية".



ورد سيسوكو على الانتقادات الموجهة لديملبي بشأن عدم التزامه، وأن أي صفقة سيبرمها برشلونة وخاصة الوصول المنتظر للنجم البرازيلي نيمار، سيؤثر على مستقبل اللاعب.



وقال وكيل أعماله في هذا الشأن: "الأمور الجدلية التي ليس لها أساس من الصحة، ترغب في تدمير صورة ديمبلي، ولكن تلك الأمور لن تؤثر عليه بأي شكل، كما أنه لن يتأثر بالتكهنات الخاصة بشأن صفقات محتملة للفريق".



وإختتم: "عثمان في برشلونة، وسيبقى مع الفريق بنسبة 1000% بكل الفخر بارتداء ألوان قميص الفريق".