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Fast & Furious Presents.. أعداء يجتمعون على هدف واحد

جزء تاسع يكمل رحلة 17 عاما من النجاحات بسبب الإطار التشويقى الممتع الذى تتناوله الأفلام والذى يتمحور حول عالم سباق السيارات ممزوجا بمشاهد من الأكشن والإثارة
تحرير:أميرة شرف ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
للأسبوع الثانى على التوالى يتصدر فيلم التشويق والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw أحدث سلسلة أفلام Fast & Furious شباك التذاكر الأمريكى، بإيرادات اقتربت من 29 مليون دولار حيث ارتفع إجمالى إيراداته إلى 123 مليون دولار. Hobbs & Shaw هو الجزء التاسع من السلسلة والتى لمعت خلال سبعة عشر عاما، استطاعت من خلالها بناء قاعدة جماهيرية كبيرة وتخطت أرقاما قياسية فى شباك التذاكر الأمريكى، وذلك يأتى بسبب الإطار التشويقى الممتع الذى تتناوله الأفلام والذى يتمحور حول عالم سباق السيارات ممزوجا بمشاهد من الأكشن والإثارة بحبكة خيالية تخلو من المنطق.
وتشهد فكرة Hobbs and Shaw تحولا كبيرا فى الأحداث، حيث اتجهت من سباقات الشوارع لحرب شرسة بين عالم القوى الخارقة، ويقوم ببطولة الفيلم دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وإيدى ماريسون وستيفانى فوجت، وهو من تأليف كريس مورجان، وجار سكوت تومسون وإخراج ديفيد ليتش. تدور فكرة الفيلم الجديد حول أعداء تحولوا
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عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله في 1 يوليو 2019 عن عمر يناهز 71 عامًا.
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إعادة إطلاق Spider-Man: Far From Home بمشهد جديد

أطلقت شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج الفني إصدارا جديدا لفيلم الحركة والإثارة "Spider-Man: Far From Home" بمشهد أكشن جديد. واعتبارا من 29 أغسطس، سيتم طرح الإصدار الجديد للفيلم بسينمات الولايات المتحدة وكندا بمشهد الأكشن الجديد الذي لم يعرض من قبل والذي يستغرق 4 دقائق وسيكون متاحا أيضا في سينمات IMAX، وذلك بحسب موقع "screenrant". بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 160 مليون دولار وهو أقل من ميزانية فيلم Homecoming الذي تكلف 175 مليون دولار وCaptain Marvel الذي تكلف 152 مليون دولار أمريكي.
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«البعض لا يذهب للمأذون» يجمع ثلاثي نادي الرجال السري

يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. في السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.
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