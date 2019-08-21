رياضة

قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
وكان إريكسن الذي انضم لتوتنهام في أغسطس 2013 قادما من أياكس الهولندي، أحد أهم العناصر بالنسبة لبوكيتينو في الموسم الماضي الذي احتل فيه توتنهام المركز الرابع في بريميرليج، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بنتيجة 0-2 أمام ليفربول. يشار إلى أن إريكسن صاحب الـ27 عامًا، أعلن في وقت سابق أنه
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عثمان-ديمبلي (2)

وكيل أعمال ديمبلي يؤكد بقاءه مع برشلونة

أكد موسى سيسوكو، وكيل أعمال عثمان ديمبلي، على أن النجم الفرنسي لن يرحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، وانتشرت العديد من التكهنات مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي، خاصة أن إدارة العملاق الكتالوني أعربت عن استيائها الشديد من عدم حضور اللاعب للكشف الطبي يوم السبت الماضي وتعرضه للإصابة بعدها، وقال سيسوكو في هذا الشأن: "لا يخطط ديمبلي للرحيل عن برشلونة في أي وقت، هو يشعر بالراحة التامة مع الفريق، ويرغب في الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
دانييلي دي روسي

دي روسي: لاعب وحيد يتفوق على ريكيلمي

اعترف متوسط الميدان الإيطالي دانيلي دي روسي، بإعجابه الشدبد بأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، مشيرًا إلى أنه لم ير متوسط ميدان أفضل منه سوى أندريس إنيستا، وانتقل دي روسي هذا الصيف من صفوف روما إلى بوكا جونيورز، وقال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أر سوى متوسط ميدان وحيد أفضل من خوان رومان ريكيلمي وخو أندرياس إنيستا، أرى بأن ريكيلمي هو أكثر لاعبي وسط الميدان تكاملًا في التاريخ، أتمنى مقابلته، أملك جروب على الواتساب لا أتحدث خلاله سوى عن كرة القدم مع الأصدقاء، وصورة هذا الجروب هي ريكيلمي".
إنيستا

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
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برشلونة (2)

مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
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يوفنتوس يسعى لخطف نيمار من برشلونة هذا الصيف

يخطط نادي يوفنتوس لخطف النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أعلن نيمار بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم 2 سبتمبر المقبل، ويستعد اليوفي للتقدم بعرض ضخم للظفر بخدمات النجم البرازيلي من خلال دفع مبلغ كبير من المال إلى جانب وضع النجم الأرجنتيتي باولو ديبالا في الصفقة، ولكن من المنتظر أن يواجه اليوفي منافسة قوية من قبل كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار، وذلك بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.
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يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.
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صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.
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