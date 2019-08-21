قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

كريستيان إريكسن

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.

وكان إريكسن الذي انضم لتوتنهام في أغسطس 2013 قادما من أياكس الهولندي، أحد أهم العناصر بالنسبة لبوكيتينو في الموسم الماضي الذي احتل فيه توتنهام المركز الرابع في بريميرليج، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بنتيجة 0-2 أمام ليفربول. يشار إلى أن إريكسن صاحب الـ27 عامًا، أعلن في وقت سابق أنه

وكان إريكسن الذي انضم لتوتنهام في أغسطس 2013 قادما من أياكس الهولندي، أحد أهم العناصر بالنسبة لبوكيتينو في الموسم الماضي الذي احتل فيه توتنهام المركز الرابع في بريميرليج، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر بنتيجة 0-2 أمام ليفربول.



يشار إلى أن إريكسن صاحب الـ27 عامًا، أعلن في وقت سابق أنه يحتاج إلى خوض تجربة جديدة ومواجهة تحديات أخرى بعيدا عن توتنهام، بينما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه قد يكون الصفقة المقبلة لنادي ريال مدريد.



وكان اللاعب الدنماركي على طاولة ريال مدريد، لكن الأخير قرر إنفاق الجزء الأكبر من ميزانيته على لاعبين آخرين، بالإضافة إلى التمسك بأمل ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

