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«خيال مآتة».. أحمد حلمى يخطئ فى طريق العودة

منذ أن تم طرح فيلم "خيال مآتة" ويتعرض للكثير من الانتقادات الجماهيرية والنقدية، ووصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام بطله النجم أحمد حلمى
تحرير:عبدالفتاح العجمي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
خيال مآتة
خيال مآتة
توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة أحمد حلمى بعد غيابه 3 سنوات منذ فيلمه "لف ودوران" عام 2016، خاصة فى ظل الإعلان عن عودته للتعاون مع منة شلبى بعد فراق 11 عامًا، وبعدما تعاونا معا فى "كده رضا" 2007، و"آسف على الإزعاج" 2008، وكذلك عودته أيضا للتعاون مع خالد الصاوى الذى شارك الثنائى بطولة "كده رضا"، وكذلك عودته للتعاون مع المخرج خالد مرعى والذى قدم معه أهم أفلامه "عسل أسود، آسف على الإزعاج، بلبل حيران، لف ودوران"، بالإضافة لتعاونه الأول مع واحد من أهم الكتاب حاليًّا، وهو عبدالرحيم كمال صانع العديد من الأعمال الناجحة وآخرها مسلسل "أهو ده اللى صار".
توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة حلمى من خلال فيلمه "خيال مآتة"، إلا أن هذه التوقعات سرعان ما أصبحت تقل تدريجيا بعد طرح الفيلم فى دور العرض. البداية كانت مع أزمة أحدثتها العجلة التى سيطرت على صناع العمل من أجل لحاقه بموسم أفلام عيد الأضحى، حيث تأخر عرض الفيلم حتى مساء ثانى أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد
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