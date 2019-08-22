«خيال مآتة».. أحمد حلمى يخطئ فى طريق العودة

منذ أن تم طرح فيلم "خيال مآتة" ويتعرض للكثير من الانتقادات الجماهيرية والنقدية، ووصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام بطله النجم أحمد حلمى

تحرير:عبدالفتاح العجمي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة أحمد حلمى بعد غيابه 3 سنوات منذ فيلمه "لف ودوران" عام 2016، خاصة فى ظل الإعلان عن عودته للتعاون مع منة شلبى بعد فراق 11 عامًا، وبعدما تعاونا معا فى "كده رضا" 2007، و"آسف على الإزعاج" 2008، وكذلك عودته أيضا للتعاون مع خالد الصاوى الذى شارك الثنائى بطولة "كده رضا"، وكذلك عودته للتعاون مع المخرج خالد مرعى والذى قدم معه أهم أفلامه "عسل أسود، آسف على الإزعاج، بلبل حيران، لف ودوران"، بالإضافة لتعاونه الأول مع واحد من أهم الكتاب حاليًّا، وهو عبدالرحيم كمال صانع العديد من الأعمال الناجحة وآخرها مسلسل "أهو ده اللى صار".

توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة حلمى من خلال فيلمه "خيال مآتة"، إلا أن هذه التوقعات سرعان ما أصبحت تقل تدريجيا بعد طرح الفيلم فى دور العرض. البداية كانت مع أزمة أحدثتها العجلة التى سيطرت على صناع العمل من أجل لحاقه بموسم أفلام عيد الأضحى، حيث تأخر عرض الفيلم حتى مساء ثانى أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد

توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة حلمى من خلال فيلمه "خيال مآتة"، إلا أن هذه التوقعات سرعان ما أصبحت تقل تدريجيا بعد طرح الفيلم فى دور العرض. البداية كانت مع أزمة أحدثتها العجلة التى سيطرت على صناع العمل من أجل لحاقه بموسم أفلام عيد الأضحى، حيث تأخر عرض الفيلم حتى مساء ثانى أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها.

وبعد أن تم طرح الفيلم تعرض للكثير من الانتقادات الجماهيرية والنقدية، ووصلت لدرجة جعلت البعض يعدُّه أسوأ أفلام أحمد حلمى، رغم ذلك نجح فى أن يحصد فى يومين ما يزيد على 12 مليون جنيه محتلا المركز الثانى بعد فيلم "ولاد رزق 2"، إلا أن أزماته تتابعت، حيث تعرض فى اليوم الثالث لعرضه لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم بجودة عالية من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام.

أزمات عودة أحمد حلمى لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تلقى "خيال مآتة" ضربة قاضية بعد أن اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكى زوجة الفنان أحمد حلمى بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها، ثم أُلقي القبض على مخرج العمل خالد مرعي عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته في مطار القاهرة، وهذه الأزمات بالطبع كان لها تأثير كبير على إيرادات العمل، فبعد أن كان يحقق يوميًّا ما يزيد على 6 ملايين جنيه، أصبح إيراده أقل من مليون جنيه، ونجح فيلم "الفيل الأزرق 2" فى خطف المركز الثانى فى حصد الإيرادات منه.

الأزمات لم تكن وحدها هى الحائل الذى أفسد عودة أحمد حلمى لجمهوره، ولكن العمل على المستوى الفنى كان أقل بكثير من توقعات جمهور حلمى، رغم توافر العناصر السابق ذكرها، والتى كان ينبغى أن تزيد من قوة العمل، من طاقم الأبطال المشارك، وهم: منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، بيومى فؤاد، عبدالرحمن أبو زهرة، لطفى لبيب، والمخرج خالد مرعى، والمؤلف عبدالرحيم كمال.. عودة أحمد حلمى لم تكن على ما يُرام رغم وجود كل هذه الأسماء.

"خيال مآتة" تدور أحداثه حول فكرة جديدة فى الستينيات، وهى سرقة "بروش" أم كلثوم، حيث نجح "يكن" فى سرقة الست وهو شاب مع صديقه "خليل" الذى أدى دوره فى مرحلة الشيخوخة حسن حسنى، توقف الزمن بهذا الصديق عند هذا اليوم، كان دوره أن يصنع بروشًا زائفًا يشبه ما ترتديه أم كلثوم، ثم يثير هرجًا ومرجًا فى المسرح بحجة اندلاع حريق، ويحصل "يكن" على البروش الأصلى ويضع بدلا منه الزائف، بينما حبيبة "يكن" التى يحلم بأن يمنحها "البروش"، ثم يتراجع ويقرر امتهان السرقة بصحبة الرفقاء عبدالرحمن أبو زهرة ولطفى لبيب ورشوان توفيق وإنعام سالوسة، ومساعديه ومحركى الأحداث "منة شلبى وبيومى فؤاد"، تمر السنوات ويقرر "يكن" أن يعيد اللعب معها من جديد باستخدام "البروش"، ويساعده حفيده "عزيز"، وتحرك الأحداث شخصية "القيصر" خالد الصاوى الذى يعرض ملايين مقابل "البروش" ليهديه إلى زوجته، وبحيل ساذجة يحتفظ به حلمى ويحصل أيضا على المال.

"خيال مآتة" بسبب التسرع الواضح مسبقًا من قِبل صناعه خرج بأقل صورة ممكنة، إلا أنه رغم ذلك لم يكن "الاستعجال" هو أهم مشاكل الفيلم الفنية، العمل لا يمكن تصنيفه كفيلم سرقة، ولا كدراما عائلية، ولا الكوميديا الرومانسية التى ينجح حلمى دائمًا فى تقديمها لجمهور أعماله. عمل "رمادى" وخليط من قوالب مختلفة غير فعال فى أى منها، محاولة متواضعة لإثارة ضحكة رغم أن شخصية الجد العجوز وحدها كانت فرصة ممتازة لممارسة ألاعيب كوميدية ناجحة، الاكتفاء بالابتسام فى بعض الإيفيهات هو الإيموشن الذى سيطر على قاعة العرض، العمل يعتبر أقل أفلام أحمد حلمى فى إضحاك مشاهديه، وفى تماسك فكرته وحبكته غير المنطقية، فالأحداث لا تتحرك وفقًا لأى ضابط سوى رغبة صناع الفيلم فى السير نحو هذا الاتجاه.

أحمد حلمى أخطأ هدفه هذه المرة بدورى "الجد والحفيد"، وبعد أن قدّم فيلما تجاريا "لف ودوران" قبل 3 سنوات وحقق من خلاله مراده، لم تنجح عودته هذه المرة، ولم يستغل شوق الجمهور إليه، أخطأ فى اختيار نص اعتماده الرئيسى على الكثير من الحكم والمواعظ التى يحرص تباعًا أن يُلقيها فى وجه جمهوره طوال الفيلم برتم بطىء للغاية، عبدالرحيم كمال هذه المرة لم يفهم جيدًا أنه يقدّم فيلما لنجم كوميديان جمهوره يهدف إلى نيل جرعة ضحك فى المقام الأول، وهو ما فشل فيه العمل تمامًا.