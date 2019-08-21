وفاة الأميرة دينا زوجة عاهل الأردن الراحل الملك حسين

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الأميرة دينا عبد الحميد

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الأربعاء، وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية، اليوم الأربعاء، في عمان. ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيدة بعد الصلاة عليها ظهر اليوم في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة. ودينا هي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة، ولدت في القاهرة عام 1929، وسمح لها باستخدام لقب الاحترام “شريفة مكة” بصفتها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أبيها.

تخرجت من جامعة كامبريدج، وعملت أستاذة في الفلسفة والأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة. أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها من الملك حسين بن طلال عام 1955، وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية، لكنهما انفصلا في عام 1957، فصار لقبها صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا. في عام 1970، تزوجت من صلاح التعمري، المسؤول