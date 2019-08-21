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وفاة الأميرة دينا زوجة عاهل الأردن الراحل الملك حسين

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الأميرة دينا عبد الحميد
الأميرة دينا عبد الحميد
أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الأربعاء، وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية، اليوم الأربعاء، في عمان. ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيدة بعد الصلاة عليها ظهر اليوم في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة. ودينا هي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة، ولدت في القاهرة عام 1929، وسمح لها باستخدام لقب الاحترام “شريفة مكة” بصفتها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أبيها.
تخرجت من جامعة كامبريدج، وعملت أستاذة في الفلسفة والأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة. أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها من الملك حسين بن طلال عام 1955، وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية، لكنهما انفصلا في عام 1957، فصار لقبها صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا. في عام 1970، تزوجت من صلاح التعمري، المسؤول
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد للتقدم على الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، مشيرة قي بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاح التقدم لها هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
قوات الشرطة - أرشيفية

سقوط عصابة «نشل» نسائية في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصصتا في النشل وسرقة المبالغ المالية في دائرة قسم ميت غمر، آخرها سرقة شنطة بها 30 ألف جنيه من موظف على المعاش عقب خروجه من البنك الأهلي واستقلاله سيارة أجرة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز ميت غمر، يفيد قيام سيدتين بسرقة "صبري. ع"، 61 عام، ومقيم بقرية جصفا، إذ تعقبوا خروجه من البنك وسرقوا الشنطة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 2 طن لحوم ضأن مُنتهية الصلاحية في الإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب والبيطرى والأمن الصناعي وغيرها من الجهات المعنية من ضبط 2 طن ونصف الطن من اللحوم الضأن منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للجمهور من خلال المجمعات الاستهلاكية بمختلف فروع محافظة الإسكندرية، حيث قام المسئولون عن فرع إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر مستأجر بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل "لم يتم تسويقها قبل فترة عيد الأضحى المبارك".
حقل-ظهر

ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، مضيفا في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية للحقل ارتفعت بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومتر، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الجاري، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج؛ ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.
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مجلس-النواب-الاردني

«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.
اقتحام-الاقصى (2)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
ملك الاردن

ملك الأردن يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين ؛ مختتما زيارة قصيرة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي. وبحث الزعيمان، في قصر الاتحادية الرئاسي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك. وتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
صحيفة-القدس-الفلسطينية

لأول مرة منذ 68 عاما.. صحيفة القدس تحتجب

لأول مرة منذ عام 1951، أي 68 عاما، احتجبت صحيفة القدس الفلسطينية، إذ لم يصدر عدد الجريدة، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ 4 أشهر. وكانت لجنة موظفي الصحيفة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل، قد انقضت يوم أمس الإثنين، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم. كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت.
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