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آخرهم عمرو دياب في «يوم تلات».. مطربون غنوا للأيام

يستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "أنا غير"، وخلال الحملة الترويجية للألبوم شوّق جمهوره لأغنية "يوم تلات" وأخذ فيها شكلا جديدا ومغايرا.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
شوّق الفنان عمرو دياب جمهوره لأغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، ضمن الحملة الدعائية للترويج لألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، وما هي إلا ساعات وتم تسريب الأغنية وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشر له مقطع فيديو وهو يرقص عليها بصحبة الفنانة دينا الشربيني، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، وتضمنت كلماتها مقطع يقول: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. يا ناس عجبوني قاعدة وانبساط.. غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت"، وهي كلمات مغايرة لما اعتاده الجمهور على أسلوب الهضبة.
تأخذنا كلمات عمرو دياب تلك والتي تحمل اسم "يوم تلات" إلى التعرف على مطربين آخرين غنوا للأيام، ومنهم:- محمد رحيم وللمفارقة أيضًا، يستعد الفنان محمد رحيم لطرح أغنية منفردة جديدة، بدأ في تشويق جمهوره لها، تحمل اسم "الخميس حبوب"، وهي من كلمات باسم عادل ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، ونشر البرومو الخاص بها
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