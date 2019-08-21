آخرهم عمرو دياب في «يوم تلات».. مطربون غنوا للأيام

يستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "أنا غير"، وخلال الحملة الترويجية للألبوم شوّق جمهوره لأغنية "يوم تلات" وأخذ فيها شكلا جديدا ومغايرا.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

شوّق الفنان عمرو دياب جمهوره لأغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، ضمن الحملة الدعائية للترويج لألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، وما هي إلا ساعات وتم تسريب الأغنية وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشر له مقطع فيديو وهو يرقص عليها بصحبة الفنانة دينا الشربيني، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، وتضمنت كلماتها مقطع يقول: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. يا ناس عجبوني قاعدة وانبساط.. غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت"، وهي كلمات مغايرة لما اعتاده الجمهور على أسلوب الهضبة.

تأخذنا كلمات عمرو دياب تلك والتي تحمل اسم "يوم تلات" إلى التعرف على مطربين آخرين غنوا للأيام، ومنهم:- محمد رحيم وللمفارقة أيضًا، يستعد الفنان محمد رحيم لطرح أغنية منفردة جديدة، بدأ في تشويق جمهوره لها، تحمل اسم "الخميس حبوب"، وهي من كلمات باسم عادل ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، ونشر البرومو الخاص بها

تأخذنا كلمات عمرو دياب تلك والتي تحمل اسم "يوم تلات" إلى التعرف على مطربين آخرين غنوا للأيام، ومنهم:-

محمد رحيم

وللمفارقة أيضًا، يستعد الفنان محمد رحيم لطرح أغنية منفردة جديدة، بدأ في تشويق جمهوره لها، تحمل اسم "الخميس حبوب"، وهي من كلمات باسم عادل ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، ونشر البرومو الخاص بها عبر قناته على "يوتيوب"، كما نشر كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق قائلا: "من باب النوستالجيا والحنين إلى الماضي، ساعات بيوحشنا صوت الطبلة المصرية القديمة بتاعت زمان، اللي كان العازف لازم يستخدم لمبة كهرباء علشان يشد صوت الطبلة، وتديلك الصوت اللي كلنا كنا بنحبه في أغاني الزمن الجميل، في أغنية (الخميس حبوب) تم استعمال هذا الصوت بواسطة العازف نجم نبيل".

محمد عبد المطلب

الفنان الكبير الراحل محمد عبد المطلب قدم أغنية تحمل اسم "السبت فات"، وهى من أشهر الأغاني فى تاريخه من كلمات أحمد عبد المجيد، ولحن محمود الشريف، وتقول كلمات الأغنية: "السبت فات.. والحد فات وبعد بكره يوم التلات.. يوم التلات ميعاد حبيبي.. ميعاد حبيبي.. افرح يا قلبي وهني العين.. ده كل يوم بيفوت بسنين.. وبعد بكره نهار الاتنين.. وبعد بعده يوم التلات.. يوم التلات.. ميعاد حبيبي".

أحمد زكي

فى فيلم " البيه البواب" قدم الفنان أحمد زكي أغنية تحمل "أنا بيه"، كان يحكي داخل كلماتها عن شخصية "عبد السميع" الذي يعاني من حالة سكر ولا يتذكر أيام الأسبوع، وتقول كلمات الأغنية: "يوم الخميس كان بكره يبقى التلات كان إيه، الناس كتيرة ليه هو النهارده إيه، يوم الخميس كان بكره، يبقى التلات كان إيه".

محمد فوزي

ومن أشهر أغاني الأفراح التى عاشت فى قلوبنا أغنية المطرب الراحل محمد فوزي التي تتناول "يوم الخميس" بالتحديد الذي يصبح فيه فوزي عريسا وتحمل اسم "يا ولاد بلدنا"، وهي من كلمات صلاح فايز، وألحان محمد فوزى، وتقول كلماتها: "يا ولاد بلدنا يوم الخميس، هكتب كتابى وابقى عريس، والدعوة عامة، وهتبقى لمة، وهيبقى ليا فى البيت ونيس".

محمد سعد عبد الله

ومن اليمن قدّم الفنان محمد سعيد عبد الله أغنية "يوم الأحد في طريقي"، من كلمات ولحن وغناء محمد سعد عبد الله، حيث تقول كلماتها: "يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد.. غصب عني سرت بعده سرت ما هميت واحد.. قلت له من غير ما أشعر عاد شي رحمة لواحد".

محمد عبد الوهاب

قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية تحمل اسم "عمري ما هنسى يوم الإثنين" خلال أحداث فيلم "لست ملاكًا" عام 1946 وهى من كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبد الوهاب، وتقول كلمات الأغنية: "عمري ما هنسى يوم الاتنين.. يوم ماتقابلنا إحنا الاتنين.. عمري ما هنسى عمري.. يوم الاتنين أول ما شوفته فكري تاه ماعرفش إيه اللي شبكني معاه.. بصيت لقيت روحي وياه.. ونسيت ساعتها أنا رايح فين.. ساعة ما شفته يوم الإتنين".

فايزة أحمد

عام 1964 قدمت الفنانة الكبيرة فايزة أحمد قصيدة تحمل اسم "حبيب الأربعاء" من كلمات الشاعر علي الباز، وألحان الموسيقار محمد سلطان، وتقول الأغنية: "لا تسألني يا حبيبي كيف هذا الحب جاء.. لا تسألني يا حبيبي أين كان البدء أين كان الانتهاء.. لست أدري يا حبيبي كل ما أدري أني لست أدري غير أن اليوم كان الأربعاء.. والتقينا في رحاب الليل عشنا وانتشينا ونسينا النوم والدنيا".

معن برغوث

"هلا بالخميس" هو اسم الأغنية التى قدمها الفنان معن برغوث عام 2018، من كلمات خالد العوض، وألحان معن برغوث، وتوزيع أحمد أسدي، وميكس طيف عادل، وتقول كلماتها: "هلا والله يابعدهم هلا والله بالونيس.. أنا من يوم الاحد وانا هوجس بالخميس.. يا عيال خميسكم فلة.. هلا بالخميس هلا بالخميس، انسى همك لا تضايق خليك مفرفش وفايق.. يا حلاوتك وانت رايق لا تفكر بأي شيء.. خلي أمورك في السليم فكها وربك كريم"، وحققت نجاحا كبيرا وتجاوز عدد مشاهداتها 12 مليون عبر "يوتيوب".