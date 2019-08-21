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قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
لقطة من فديو الاعتداء على الشاب
لقطة من فديو الاعتداء على الشاب
في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية داخل صالون حلاقة يحمل اسم «شريف» بقرية كفر «إبراش» التابعة لدائرة مركز شرطة
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رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي بالسودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، على أن يؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا من المدنيين و5 من العسكريين، القسم الدستوري في وقت لاحق أمام البرهان، يأتي ذلك بعدما أعلن الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي، موضحا أن أعضاء المجلس سيؤدون القسم أمام رئيسه، على أن يتم تعيين رئيس الوزراء في نفس اليوم، بحسب سكاي نيوز.
مشروع-جنة-دار-مصر (1)

5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
عيش-مخابز

حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يلتقي رؤساء شركات الميكروباصات لبحث «التحويل للغاز»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة لـ"الميكروباصات والميني باص"؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
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السيسي (2)

جداول للمحامين الأجانب.. تعديل قانون المحاماة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشأ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
الحماية-المدنية (3)

احتجز داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

إيقاف نائب رئيس مركز مشتول وفنيين عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بالإضافة إلى المشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بقرية كفر «إبراش» التابعة لرئاسة المركز، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وصرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف؛ بسبب الإهمال والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية بالقرية المشار إليها، فضلا عن عدم تنفيذ قرار المحافظ إيقاف أعمال البناء وسحب المعدات.
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