قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

لقطة من فديو الاعتداء على الشاب

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية داخل صالون حلاقة يحمل اسم «شريف» بقرية كفر «إبراش» التابعة لدائرة مركز شرطة