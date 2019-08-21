توريس قبل المباراة الأخيرة: كسبت احترام الجميع

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

فرناندو توريس

أكد النجم الإسباني فرناندو توريس أنه بإمكانه اعتزال كرة القدم بعدما اكتسب احترام عالم كرة القدم، ويستعد المهاجم الإسباني لخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الجمعة المقبلة، عندما يواجه ساجان توسو فريق فيسيل كوبيه في الدوري الياباني، وقال توريس في هذا الشأن: "حظيت بـ18 سنة رائعة، أكثر من 18 سنة من لعب كرة القدم، فزت بالكثير من الأمور، وفزت باحترام عالم كرة القدم، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، والآن يتبقى أمامي مباراة واحدة متبقية، وبالتالي سأستمتع بها من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وآمل في أن نخرج بالنقاط الثلاث، وآمل في تسجيل الهدف الأخير".

وأضاف نجم ليفربول السابق: "بالطبع ستكون مباراة خاصة للغاية، ولكنها لن تغير شعوري تجاه مسيرتي، كانت رائعة، أكثر مما توقعت عندما كنت طفلًا، وبالتالي أنا ممتن لكل ما صنعته، وممتن لكل جماهيري حول العالم". وتابع توريس: "دائمًا أردت إنهاء مسيرتي بلعب كرة القدم، وبالتالي أتطلع للتواجد في أرض الملعب رفقة زملائي

وأضاف نجم ليفربول السابق: "بالطبع ستكون مباراة خاصة للغاية، ولكنها لن تغير شعوري تجاه مسيرتي، كانت رائعة، أكثر مما توقعت عندما كنت طفلًا، وبالتالي أنا ممتن لكل ما صنعته، وممتن لكل جماهيري حول العالم".



وتابع توريس: "دائمًا أردت إنهاء مسيرتي بلعب كرة القدم، وبالتالي أتطلع للتواجد في أرض الملعب رفقة زملائي يوم 23 أغسطس، أن أجرى وأقاتل إلى جانبهم وأن أحاول الفوز بالمباراة، فهذا أكثر ما سأفتقده بعد الاعتزال وهو المنافسة".



وواصل: "أتطلع للمباراة القادمة، وعقب صافرة النهاية، سينتهي كل شيء، ومهما حدث، ستبقى مسيرتي رائعة وأنا فخور بها للغاية، أنا سعيد بإنهاء مسيرتي هنا في اليابان، قضيت عاما رائعا هنا تعلمت خلاله الكثير".