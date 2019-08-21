رياضة

توريس قبل المباراة الأخيرة: كسبت احترام الجميع

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
فرناندو توريس
فرناندو توريس
أكد النجم الإسباني فرناندو توريس أنه بإمكانه اعتزال كرة القدم بعدما اكتسب احترام عالم كرة القدم، ويستعد المهاجم الإسباني لخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الجمعة المقبلة، عندما يواجه ساجان توسو فريق فيسيل كوبيه في الدوري الياباني، وقال توريس في هذا الشأن: "حظيت بـ18 سنة رائعة، أكثر من 18 سنة من لعب كرة القدم، فزت بالكثير من الأمور، وفزت باحترام عالم كرة القدم، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، والآن يتبقى أمامي مباراة واحدة متبقية، وبالتالي سأستمتع بها من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وآمل في أن نخرج بالنقاط الثلاث، وآمل في تسجيل الهدف الأخير".
وأضاف نجم ليفربول السابق: "بالطبع ستكون مباراة خاصة للغاية، ولكنها لن تغير شعوري تجاه مسيرتي، كانت رائعة، أكثر مما توقعت عندما كنت طفلًا، وبالتالي أنا ممتن لكل ما صنعته، وممتن لكل جماهيري حول العالم". وتابع توريس: "دائمًا أردت إنهاء مسيرتي بلعب كرة القدم، وبالتالي أتطلع للتواجد في أرض الملعب رفقة زملائي
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أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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مدرب الفراعنة السابق: حال كرة القدم المصرية لن ينصلح

يرى محسن صالح، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن حال كرة القدم المصرية لن ينصلح إلا إذا طبقنا الأسلوب العلمي، واستعنا بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء. وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "تمهيد الطريق يجب أن يسبق اختيار الفريق، ويجب إعادة النظر في الانتخابات ومناطق الخد وهات، وفي عدد الأندية الشعبيه والمؤسسات، وعدد اللاعبين الأجانب والعرب ولجنة المجاملات، وحكام المناسبات، وفي البطولات العربية والإفريقية للأندية والمنتخبات، وفي كيفية عودة الجماهير للمدرجات".
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قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
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محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
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فان دايك: عودة صلاح وأليسون ستصنع الفارق

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، على عودة اللاعبين الأساسيين لتدريبات الفريق اليوم الإثنين، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والريدز، حيث أكد أن عودتهم ستمثل إضافة كبيرة لليفربول. وكشف فان ديك أنه غير متأكد من لحاق الثلاثي الهجومى محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والتى ستقام مطلع الشهر المقبل على ملعب ويمبلى، وأضاف اللاعب أن تركيز الفريق بأكمله سيكون على بدء الموسم بشكل جيد.
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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
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كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
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