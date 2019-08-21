رياضة

مدرب الفراعنة السابق: حال كرة القدم المصرية لن ينصلح

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
يرى محسن صالح، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن حال كرة القدم المصرية لن ينصلح إلا إذا طبقنا الأسلوب العلمي، واستعنا بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء. وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "تمهيد الطريق يجب أن يسبق اختيار الفريق، ويجب إعادة النظر في الانتخابات ومناطق الخد وهات، وفي عدد الأندية الشعبيه والمؤسسات، وعدد اللاعبين الأجانب والعرب ولجنة المجاملات، وحكام المناسبات، وفي البطولات العربية والإفريقية للأندية والمنتخبات، وفي كيفية عودة الجماهير للمدرجات".
كما ذكر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، 8 خطوات لإصلاح كرة القدم المصرية، نستعرضها لكم كما يلي: 1- تكوين لجنة من جميع الأنديه المشاركة في الدوري الممتاز لضمان الحيادية وعدم تغليب مصلحة طرف على الأطراف الأخرى مع خبراء في لوائح وقوانين الفيفا لإدارة البطولة. 2- لجنة مسابقات مستقلة تماما. 3- لجنة
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أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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توريس قبل المباراة الأخيرة: كسبت احترام الجميع

أكد النجم الإسباني فرناندو توريس أنه بإمكانه اعتزال كرة القدم بعدما اكتسب احترام عالم كرة القدم، ويستعد المهاجم الإسباني لخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الجمعة المقبلة، عندما يواجه ساجان توسو فريق فيسيل كوبيه في الدوري الياباني، وقال توريس في هذا الشأن: "حظيت بـ18 سنة رائعة، أكثر من 18 سنة من لعب كرة القدم، فزت بالكثير من الأمور، وفزت باحترام عالم كرة القدم، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، والآن يتبقى أمامي مباراة واحدة متبقية، وبالتالي سأستمتع بها من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وآمل في أن نخرج بالنقاط الثلاث، وآمل في تسجيل الهدف الأخير".
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قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
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سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".
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النني يرحب بالانتقال إلى جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني، والمنضم إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى فريق جالاتا سراي التركي، في فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ أشارت صحيفة «تاكسيم» التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي توصلت لاتفاق مع النني حول البنود الشخصية الخاصة به في حال إتمام التعاقد، وذكرت في تقرير لها أن الانتقال قد يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية جالاتا سراي في شراء اللاعب المصري بعد انتهاء الموسم.
محمد صلاح

الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
عصام الحضري

انفجار معهد الأورام.. عصام الحضري ينعى الضحايا

نعى عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، ضحايا الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عند معهد الأورام في المنيل، والذي راح ضحيته 19 مواطنًا، بالإضافة إلى «كيس أشلاء»، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة، وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صباح اليوم الإثنين: «إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان».
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