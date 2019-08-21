مدرب الفراعنة السابق: حال كرة القدم المصرية لن ينصلح

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

الأهلي والزمالك

يرى محسن صالح، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن حال كرة القدم المصرية لن ينصلح إلا إذا طبقنا الأسلوب العلمي، واستعنا بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء. وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "تمهيد الطريق يجب أن يسبق اختيار الفريق، ويجب إعادة النظر في الانتخابات ومناطق الخد وهات، وفي عدد الأندية الشعبيه والمؤسسات، وعدد اللاعبين الأجانب والعرب ولجنة المجاملات، وحكام المناسبات، وفي البطولات العربية والإفريقية للأندية والمنتخبات، وفي كيفية عودة الجماهير للمدرجات".

كما ذكر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، 8 خطوات لإصلاح كرة القدم المصرية، نستعرضها لكم كما يلي: 1- تكوين لجنة من جميع الأنديه المشاركة في الدوري الممتاز لضمان الحيادية وعدم تغليب مصلحة طرف على الأطراف الأخرى مع خبراء في لوائح وقوانين الفيفا لإدارة البطولة. 2- لجنة مسابقات مستقلة تماما. 3- لجنة