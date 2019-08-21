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نتفليكس تُعيد ديمي لوفاتو للسينما بـEurovision

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
ديمي لوفاتو
ديمي لوفاتو
انضمت المغنية والممثلة الأمريكية الشابة ديمي لوفاتو إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي القادم Eurovision إخراج ديفيد دوبكين، الذي تنتجه "نتفليكس - Netflix"، ويجرى تصوير الفيلم حاليًا في المملكة المتحدة وأيسلندا، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي". وأعلن ويل فيريل، الذي شارك في كتابة الفيلم مع أندرو ستيل، عن الخبر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في إطار احتفاله بعيد ميلاد ديمي لوفاتو السابع والعشرين والذي وافق أمس الثلاثاء 20 أغسطس. وإلى جانب ويل فريل يقوم ببطولة الفيلم كل من رايتشل مكأدامز وبيرس بروسنان.
ويعتبر فيلم Eurovision هو الأول لديمي لوفاتو منذ عام 2010 في فيلم Camp Rock 2: The Final Jam. وتدور أحداث Eurovision حول زوجين موسيقيين طموحين من أيسلندا، اللذان مُنحا فرصة العمر لتمثيل بلادهما في مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية، أكبر مسابقة للأغاني في العالم، ومن المقرر أن يقوم "بروسنان" بدور والد
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ولاد-رزق

66 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في أسبوعين

حقق فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض"، إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه، في نحو أسبوعين منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أغسطس الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2" الذي تخطى حاجز الـ83 مليون جنيه منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw

Fast & Furious Presents.. أعداء يجتمعون على هدف واحد

للأسبوع الثانى على التوالى يتصدر فيلم التشويق والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw أحدث سلسلة أفلام Fast & Furious شباك التذاكر الأمريكى، بإيرادات اقتربت من 29 مليون دولار حيث ارتفع إجمالى إيراداته إلى 123 مليون دولار. Hobbs & Shaw هو الجزء التاسع من السلسلة والتى لمعت خلال سبعة عشر عاما، استطاعت من خلالها بناء قاعدة جماهيرية كبيرة وتخطت أرقاما قياسية فى شباك التذاكر الأمريكى، وذلك يأتى بسبب الإطار التشويقى الممتع الذى تتناوله الأفلام والذى يتمحور حول عالم سباق السيارات ممزوجا بمشاهد من الأكشن والإثارة بحبكة خيالية تخلو من المنطق.
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Spider-Man-Homecoming

إعادة إطلاق Spider-Man: Far From Home بمشهد جديد

أطلقت شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج الفني إصدارا جديدا لفيلم الحركة والإثارة "Spider-Man: Far From Home" بمشهد أكشن جديد. واعتبارا من 29 أغسطس، سيتم طرح الإصدار الجديد للفيلم بسينمات الولايات المتحدة وكندا بمشهد الأكشن الجديد الذي لم يعرض من قبل والذي يستغرق 4 دقائق وسيكون متاحا أيضا في سينمات IMAX، وذلك بحسب موقع "screenrant". بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 160 مليون دولار وهو أقل من ميزانية فيلم Homecoming الذي تكلف 175 مليون دولار وCaptain Marvel الذي تكلف 152 مليون دولار أمريكي.
God boys‎

بوكس أوفيس: good boys في الصدارة بـ21 مليون دولار

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. ويحافظ فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw على المراكز الأولى بالبوكس أوفيس للأسبوع وجاء في المركز الثاني بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي، يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious.
فيلم خيال مآتة

رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
فيلم خيال مآتة

اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
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