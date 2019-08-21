نتفليكس تُعيد ديمي لوفاتو للسينما بـEurovision

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

ديمي لوفاتو

انضمت المغنية والممثلة الأمريكية الشابة ديمي لوفاتو إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي القادم Eurovision إخراج ديفيد دوبكين، الذي تنتجه "نتفليكس - Netflix"، ويجرى تصوير الفيلم حاليًا في المملكة المتحدة وأيسلندا، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي". وأعلن ويل فيريل، الذي شارك في كتابة الفيلم مع أندرو ستيل، عن الخبر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في إطار احتفاله بعيد ميلاد ديمي لوفاتو السابع والعشرين والذي وافق أمس الثلاثاء 20 أغسطس. وإلى جانب ويل فريل يقوم ببطولة الفيلم كل من رايتشل مكأدامز وبيرس بروسنان.

ويعتبر فيلم Eurovision هو الأول لديمي لوفاتو منذ عام 2010 في فيلم Camp Rock 2: The Final Jam. وتدور أحداث Eurovision حول زوجين موسيقيين طموحين من أيسلندا، اللذان مُنحا فرصة العمر لتمثيل بلادهما في مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية، أكبر مسابقة للأغاني في العالم، ومن المقرر أن يقوم "بروسنان" بدور والد