«سرقنا 400 بس مش 22 ألف دولار» جريمة غامضة بالموسكي

تحرير:سماح عوض الله ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

متهمون بالسرقة- ارشيفية

هرع صاحب مكتب بيع ملابس بالجملة إلى قسم شرطة الموسكي، يشكو كسر لصوص لباب المكتب واقتحامه وفتح خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار وسرقتها، وسرقة خزينة ثانية بداخلها 7 آلاف جنيه مصري و400 دولار، وعلى الفور كثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة، وتم التوصل إليهم من خلال كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة كانت إقرار المتهمين بسرقة إحدى الخزينتين، أما الثانية رجحوا سرقتها بمعرفة المترددين على المكان بقولهم: "لقيناها مفتوحة والمفتاح فيها ومفيهاش ولا مليم مش 22 ألف دولار زى صاحب المحل ما بيقول».

كانت كاميرات المراقبة موضوعة على نوافذ المكتب وليس بداخله، فتمكنت من رصد اللصوص الثلاثة، وبمطابقة صورهم بالمسجلين خطر، تبين أنهم "حسين . أ"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 13 قضية آخرها "مشاجرة وضرب" والمطلوب التنفيذ عليه في حكم بقضية استعمال قوة، والمقضي فيها بالحبس سنتين، و"سامح . س"، 39 سنة،



كانت كاميرات المراقبة موضوعة على نوافذ المكتب وليس بداخله، فتمكنت من رصد اللصوص الثلاثة، وبمطابقة صورهم بالمسجلين خطر، تبين أنهم "حسين . أ"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 13 قضية آخرها "مشاجرة وضرب" والمطلوب التنفيذ عليه في حكم بقضية استعمال قوة، والمقضي فيها بالحبس سنتين، و"سامح . س"، 39 سنة، جزمجي، و"مدحت. م.ع"، 29 سنة، سائق، وعلى الفور تم القبض على المتهمين.





اعترف المتهمون بكسر باب الشركة بأجنة، وعثروا على خزينة حديدية وبها المفتاح الأصلى وتبين خلوها من ثمة مبالغ مالية، ولم يتمكنا من فتح الخزينة الثانية فأخذوها معهم للتعامل معها وعثروا بداخلها على 7 آلآف جنيه، 400 دولار، ثم ألقوها فى الطريق، ونفى اللصوص العثور على 22 ألف دولار بقولهم: «مش معقول يقفل خزنة فيها 7 آلاف ويسيب خزنة مفتوحة وفيها مفتاحها وبداخلها 22 ألف دولار».



