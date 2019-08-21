جريمة

«سرقنا 400 بس مش 22 ألف دولار» جريمة غامضة بالموسكي

تحرير:سماح عوض الله ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
متهمون بالسرقة- ارشيفية
متهمون بالسرقة- ارشيفية
هرع صاحب مكتب بيع ملابس بالجملة إلى قسم شرطة الموسكي، يشكو كسر لصوص لباب المكتب واقتحامه وفتح خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار وسرقتها، وسرقة خزينة ثانية بداخلها 7 آلاف جنيه مصري و400 دولار، وعلى الفور كثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة، وتم التوصل إليهم من خلال كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة كانت إقرار المتهمين بسرقة إحدى الخزينتين، أما الثانية رجحوا سرقتها بمعرفة المترددين على المكان بقولهم: "لقيناها مفتوحة والمفتاح فيها ومفيهاش ولا مليم مش 22 ألف دولار زى صاحب المحل ما بيقول».
كانت كاميرات المراقبة موضوعة على نوافذ المكتب وليس بداخله، فتمكنت من رصد اللصوص الثلاثة، وبمطابقة صورهم بالمسجلين خطر، تبين أنهم  "حسين . أ"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 13 قضية آخرها "مشاجرة وضرب" والمطلوب التنفيذ عليه في حكم بقضية استعمال قوة، والمقضي فيها بالحبس سنتين، و"سامح . س"، 39 سنة،
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جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
اولياء-الامور-امتحانات-الثانوية العامة-تصوير-مايكل سمير (1)

ضبط العقل المدبر لصفحات «دور تاني ثانوية عامة» للغش

طالب جامعي أتم عامه الحادى والعشرين، استسلم لوساوس الشيطان الذي منحه بريق أمل في غدٍ أفضل حال استغلاله مهارته في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "فيسبوك"، عمد إلى إدارة صفحات تحمل اسم "دور تاني ثانوية عامة"، يستخدمها كمنصة لنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان ظنا منه أن فعلته لن تنكشف إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاطه حتى أوقعت به.
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (2)

حبس أحمد سليم 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالرشوة

قررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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سرقة-اموال

«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا

«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.
شيرين سيف النصر (8)

تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة السرقة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات الممثلة الشهيرة من داخل خزانتها، واستبدالها بالمصوغات الماسية، أخرى مقلدة مصنوعة من الزجاج، وبلغ إجمالي قيمة المصوغات المسروقة قرابة 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر إحالة المتهمة إلى المحاكمة، فور إتمام التحقيقات، خاصة بعد تأكيد التحريات صحة الاتهام، والتوصل إلى صائغ كانت المتهمة تتعامل معه، ضُبط لديه جزء من مصوغات شيرين سيف النصر.
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