سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

جثة

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.

شكل اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام فريق بحث برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عكف على جمع المعلومات تزامنا مع جهود رجال المعمل الجنائي والطب الشرعي للتوصل إلى هوية المجني عليها. وتبين أن الضحية ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة، وأن لديها طفلتين، وتقيم في محافظة القاهرة،