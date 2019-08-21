أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

لاسارتي

قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.

وكتب الطيب: "اتهام إدارة الأهلى لجهاد جريشة بعدم احتساب ضربتين جزاء أمام بيراميدز، وإنه سبب خروج الأهلى من كأس مصر مبكرًا، ثم بيان الإدارة لاتحاد الكرة بخصوص ظلم التحكيم للأهلى، يعنى اعتراف الإدارة أن التحكيم هو سبب خسائر الفريق، لماذا إذن إقالة المدرب لاسارتى.. بهذا المنطق لاسارتى مظلوم ولابد من عودته