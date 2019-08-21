رياضة

أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
لاسارتي
لاسارتي
قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
وكتب الطيب: "اتهام إدارة الأهلى لجهاد جريشة بعدم احتساب ضربتين جزاء أمام بيراميدز، وإنه سبب خروج الأهلى من كأس مصر مبكرًا، ثم بيان الإدارة لاتحاد الكرة بخصوص ظلم التحكيم للأهلى، يعنى اعتراف الإدارة أن التحكيم هو سبب خسائر الفريق، لماذا إذن إقالة المدرب لاسارتى.. بهذا المنطق لاسارتى مظلوم ولابد من عودته
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مدرب الفراعنة السابق: حال كرة القدم المصرية لن ينصلح

يرى محسن صالح، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن حال كرة القدم المصرية لن ينصلح إلا إذا طبقنا الأسلوب العلمي، واستعنا بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء. وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "تمهيد الطريق يجب أن يسبق اختيار الفريق، ويجب إعادة النظر في الانتخابات ومناطق الخد وهات، وفي عدد الأندية الشعبيه والمؤسسات، وعدد اللاعبين الأجانب والعرب ولجنة المجاملات، وحكام المناسبات، وفي البطولات العربية والإفريقية للأندية والمنتخبات، وفي كيفية عودة الجماهير للمدرجات".
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توريس قبل المباراة الأخيرة: كسبت احترام الجميع

أكد النجم الإسباني فرناندو توريس أنه بإمكانه اعتزال كرة القدم بعدما اكتسب احترام عالم كرة القدم، ويستعد المهاجم الإسباني لخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الجمعة المقبلة، عندما يواجه ساجان توسو فريق فيسيل كوبيه في الدوري الياباني، وقال توريس في هذا الشأن: "حظيت بـ18 سنة رائعة، أكثر من 18 سنة من لعب كرة القدم، فزت بالكثير من الأمور، وفزت باحترام عالم كرة القدم، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، والآن يتبقى أمامي مباراة واحدة متبقية، وبالتالي سأستمتع بها من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وآمل في أن نخرج بالنقاط الثلاث، وآمل في تسجيل الهدف الأخير".
إريكسن ‎

قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
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ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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