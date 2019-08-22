أنيميا نقص الحديد.. من الأسباب لطرق العلاج

عند التعرض للأنيميا، يوصى الطبيب دائمًا بتناول مكملات للحديد، من خلال الحقن أو الكبسولات، وبعد فترة قصيرة ستزداد نسبة الحديد في الجسم تدريجيًا.

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الأنيميا

مع سرعة الحياة لا ننظر إلى أنفسنا، كل ما يهمنا هو جمع الأموال فقط، لتحقيق ما نرجوه، ولكن ننسى أمر هام وهو الصحة، تتزايد علينا الأمراض بشكل كبير، وتتدهور حالتنا، وندخل في تعقيدات طبية نحن في غنى عنها، فجميع الأمراض تبدأ صغيرة، وتتحور بعد ذلك، على سبيل المثال الشعور بالصداع من المحتمل أن يتحول إلى أنيميا نقص الحديد، إذ عليك بالنظر في الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة المرضية، وطرق علاج فعالة تمنحك معدلات عالية من الحديد، وذلك حسبما ذكر موقع "webmd.com".

ما هي أنيميا نقص الحديد؟ كل نسيج وجزء في أجسامنا يحتاج إلى الأوكسجين ليعمل بفاعلية كبيرة، نستطيع أن نقول إن أجسامنا تتنفس من الداخل، فتعد كرات الدم الحمراء بمثابة نظام نقل يحمل الأوكسيجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، فإذا كان لديك أنيميا، فجسمك بالفعل لا يحتوي على نسبة كافية من خلايا الدم الحمراء،