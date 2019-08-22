أنيميا نقص الحديد.. من الأسباب لطرق العلاج

عند التعرض للأنيميا، يوصى الطبيب دائمًا بتناول مكملات للحديد، من خلال الحقن أو الكبسولات، وبعد فترة قصيرة ستزداد نسبة الحديد في الجسم تدريجيًا.
مع سرعة الحياة لا ننظر إلى أنفسنا، كل ما يهمنا هو جمع الأموال فقط، لتحقيق ما نرجوه، ولكن ننسى أمر هام وهو الصحة، تتزايد علينا الأمراض بشكل كبير، وتتدهور حالتنا، وندخل في تعقيدات طبية نحن في غنى عنها، فجميع الأمراض تبدأ صغيرة، وتتحور بعد ذلك، على سبيل المثال الشعور بالصداع من المحتمل أن يتحول إلى أنيميا نقص الحديد، إذ عليك بالنظر في الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة المرضية، وطرق علاج فعالة تمنحك معدلات عالية من الحديد، وذلك حسبما ذكر موقع "webmd.com".
ما هي أنيميا نقص الحديد؟
كل نسيج وجزء في أجسامنا يحتاج إلى الأوكسجين ليعمل بفاعلية كبيرة، نستطيع أن نقول إن أجسامنا تتنفس من الداخل، فتعد كرات الدم الحمراء بمثابة نظام نقل يحمل الأوكسيجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، فإذا كان لديك أنيميا، فجسمك بالفعل لا يحتوي على نسبة كافية من خلايا الدم الحمراء،
ما هي أنيميا نقص الحديد؟
كل نسيج وجزء في أجسامنا يحتاج إلى الأوكسجين ليعمل بفاعلية كبيرة، نستطيع أن نقول إن أجسامنا تتنفس من الداخل، فتعد كرات الدم الحمراء بمثابة نظام نقل يحمل الأوكسيجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، فإذا كان لديك أنيميا، فجسمك بالفعل لا يحتوي على نسبة كافية من خلايا الدم الحمراء، فأنت الآن أصبحت تعاني من أنيميا نقص الحديد، وذلك لقلة الحديد في الدم، كما أنك بحاجة دائمة إلى معدلات معقولة من الحديد؛ من أجل صنع الهيموجلوبين، فهو بمثابة بروتين يمكن خلايا الدم الحمراء من حمل الأوكسجين، ودون وجوده، ستظهر عليك بعض الأعراض المتمثلة في التعب والإرهاق وعدم القدرة على التنفس.
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أعراض أنيميا نقص الحديد؟
تختلف الأعراض المتعلقة بنقص الحديد على حسب شدة المرض، إضافة إلى الصحة العامة للشخص، كما أن في بعض الأحيان يؤدي نقص الحديد إلى أنيميا نقص الحديد، وما يلي بعض من الأعراض الشائعة التي تظهر على مرضى الأنيميا: الإرهاق والتعب المزمن، إضافة إلى الضعف والدوار والصداع وعدم القدرة على تحمل درجة الحرارة، وعدم القدرة على التنفس، وألم الصدر، وعدم القدرة على التركيز، نقلًا عن "medicalnewstoday".
وعندما يشتد المرض تتدهور الحالة الصحية، وتظهر أعراض جديدة تتمثل في ضعف الأظافر، تساقط الشعر، التهاب اللسان، وعدم انتظام ضربات القلب أو التنفس.
ما يلي بعض من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة المرضية، من أجل التعامل الصحيح مع المرض:
1-النظام الغذائي
يوجد الحديد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك والبقوليات واللحوم والخضراوات الورقية، وبالتالي فإن اتباع نظام غذائي يفتقر إلى هذا العنصر، قد يكون أحد العوامل الرئيسية لنقص الحديد في الدم، فأوصى المعهد الوطني للصحة، أنه يجب على الرجال البالغين تناول ما يقرب من 8 ميلي جرام من الحديد في اليوم، وبالنسبة للنساء البالغات، عليهن بتناول 18 ميلي جرام في اليوم الواحد قبل سن الخمسين، و8 ميلي جرام فقط من الحديد بعد أن يتجاوزن هذا العمر.
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2-سوء امتصاص الحديد
بعض الحالات المرضية والعقاقير الطبية تمنع امتصاص الحديد بشكل مناسب، حتى وإن كان المريض يتناول كميات كبيرة من أطعمة غنية بالحديد، تشتمل الحالات المرضية المؤدية لسوء امتصاص على الحديد على:
مشكلات هضمية مثل التهاب القولون المزمن
الطفرات الجينية النادرة
3-فقدان الدم
الهيموجلوبين يعتبر بروتينا مهما في خلايا الدم الحمراء، حيث يحتوي على معظم الحديد في الجسم، ولهذا السبب، فقدان الدم من المحتمل أن يؤدي إلى نقص الحديد والأنيميا، إضافة إلى ذلك، قد يكون فقدان الدم نتيجة لإصابة، أو أسباب أخرى مثل نزيف داخلي من سرطان القولون، دورة شهرية ثقيلة، جراحة، وحالات مرضية متعلقة بالجينات، كما توجد حالات مرضية أخرى مثل السمنة وقصور في القلب، وفشل كلوي.
ما هي طرق علاج الأنيميا؟
1-مكملات الحديد. عند التعرض للأنيميا، يوصى الطبيب دائمًا بتناول مكملات للحديد، من خلال الحقن أو الكبسولات، وبعد فترة قصيرة ستزداد نسبة الحديد في الجسم، وتعتبر أكثر الطرق الشائعة في معالجة نقص الحديد.
2-اتباع نظام غذائي صحي يتضمن تناول أطعمة غنية بالحديد، مثل اللحوم والألبان والمكسرات والبذور، إضافة إلى الكبدة والبقوليات والشيوكولاتة الداكنة.
3-التوقف عن تناول أطعمة تؤثر بالسلب على معدلات الحديد في الجسم، على سبيل المثال القهوة والشاي والتدخين، كما يجب تجب تناولها قبل موعد الوجبة التي تحتوي على الحديد.
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