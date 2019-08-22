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أنيميا نقص الحديد.. من الأسباب لطرق العلاج

عند التعرض للأنيميا، يوصى الطبيب دائمًا بتناول مكملات للحديد، من خلال الحقن أو الكبسولات، وبعد فترة قصيرة ستزداد نسبة الحديد في الجسم تدريجيًا.
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الأنيميا
الأنيميا
مع سرعة الحياة لا ننظر إلى أنفسنا، كل ما يهمنا هو جمع الأموال فقط، لتحقيق ما نرجوه، ولكن ننسى أمر هام وهو الصحة، تتزايد علينا الأمراض بشكل كبير، وتتدهور حالتنا، وندخل في تعقيدات طبية نحن في غنى عنها، فجميع الأمراض تبدأ صغيرة، وتتحور بعد ذلك، على سبيل المثال الشعور بالصداع من المحتمل أن يتحول إلى أنيميا نقص الحديد، إذ عليك بالنظر في الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة المرضية، وطرق علاج فعالة تمنحك معدلات عالية من الحديد، وذلك حسبما ذكر موقع "webmd.com".
ما هي أنيميا نقص الحديد؟ كل نسيج وجزء في أجسامنا يحتاج إلى الأوكسجين ليعمل بفاعلية كبيرة، نستطيع أن نقول إن أجسامنا تتنفس من الداخل، فتعد كرات الدم الحمراء بمثابة نظام نقل يحمل الأوكسيجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، فإذا كان لديك أنيميا، فجسمك بالفعل لا يحتوي على نسبة كافية من خلايا الدم الحمراء،
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ما تأثير تناول الأطعمة الحارة على المرأة الحامل؟

يعد الطعام هو الطريقة الوحيدة التي نتواصل بها كبشر مع أجسامنا، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون الطعام الذي نتناوله غذائيًا و مفيدًا بطبيعته، لذا، يجب أن يتم التخطيط لنظامنا الغذائي بطريقة تضمن أن يكون الطعام صحيًا و يلبي متطلبات الجسم بطريقة مرضية. إلا أن هناك معضلة تواجهها المرأة الحامل، لأنها غالبًا ما تجد نفسها فيها، هي ما إذا كان ينبغي لها الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة في تناول ما تحبه وما إذا كان الطعام الذي يتناولونه سيضر بصحة طفلها الذي لم يولد بعد، حسبما أفادت به صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
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دقيق وليمون.. عالجي مشاكل الركبة الغامقة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل الركبتين والمرفقين أغمق في اللون، مثل الفرك المتكرر، العوامل الوراثية، التعرض المفرط للشمس، عدم التوازن الهرموني، تراكم الجلد الميت، زيادة صبغة الميلانين، السمنة وعوامل أخرى. في بعض الأحيان، لا يبدو أن التنظيف بالماء والصابون يحدث أي فرق على الإطلاق، ولكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من الركبتين الداكنين والحصول على بشرة صحية ومتوهجة. هناك العديد من العلاجات المنزلية والماسكات الطبيعية التي تزيل تصبغ الركبتين والمرفقين، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
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ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟
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